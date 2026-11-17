Аутор:АТВ редакција
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До незгоде у београдском тржном центру "Галерија", у којој је повријеђено више дјеце, дошло је након што се једном од малишана пертла заглавила у механизму покретних степеница, сазнаје Телеграф.
Према информацијама репортера Телеграфа, дијете је усљед заплетене пертле изгубило равнотежу и пало, након чега остали малишани који су се кретали непосредно иза њега нису успјели да се зауставе, што је довело до ланчаног пада.
На мјесто незгоде одмах су упућене четири екипе Хитне помоћи. Једно санитетско возило са петоро повријеђене дјеце већ је транспортовано ка надлежној здравственој установи, док преостале медицинске екипе настављају са збрињавањем осталих малишана на терену.
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Дјеца повријеђена у тржном центру, пали са покретних степеница: Хитна помоћ на терену
На снимцима и фотографијама забиљеженим непосредно након инцидента види се да је некима од дјеце указана прва помоћ на лицу мјеста, укључујући санирање повреда главе.
Тачан степен повреда збринуте дјеце биће познат након детаљне дијагностике у болници.
Незванично, дјеца стара око осам година била су са учитељицом у биоскопу.
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