Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Алмира Ханџића (43) из Сарајева због разбојништва над 90-годишњом С.М. коју је напао у Фочи и ишчупао јој златне минђуше из ушију!
Биједни и кукавички напад почињен је 22. октобра испред зграде у центру Фоче. У оптужници се наводи да је Ханџић пратио старицу до зграде у улици Краља Петра. Када је ушла у хаустор, пришао јој је са леђа.
”Рукама је ухватио за златне минђуше које су се налазиле на ушима С.М. и снажним покретом их ишчупао. Оштећену је облила крв, јер је дошло до расцјепа обје ушне реснице дуге око један центиметар, које су јој хируршки ушивене у Универзитетској болници Фоча”, наводи се у оптужници.
Са украденим минђушама Ханџић је трчећи побјегао из хаустора. Затим је отишао до златаре ”Рубин” у Фочи и украдене минђуше продао власнику Б.Ч. за 250 КМ.
Ханџић је убрзо идентификован и ухапшен. На приједлог тужилаштва одређен му је једномјесечни притвор. Уз оптужницу, коју је потврдио Основни суд у Фочи, тужилаштво је предложило да му се притвор продужи због бојазни од понављања кривичног дјела.
Алмир Ханџић годинама пролази кроз полицијске евиденције као бестидни разбојник склон дрским нападима на жене. То најбоље знају истражиоци МУП-а Кантона Сарајево који су га више пута хапсили. Посљедњи пут због сумње да је 2. јуна, као у Фочи, напао жену у сарајевском насељу Добриња и из ушију јој истргао златне минђуше.
У јавности се појавио и снимак напада, који је згрозио читаву БиХ. Снимак је изазвао оштре реакције јавности, која је тражила најстроже кажњавање разбојника. Ханџић је ухапшен 14 дана након напада и одређен му је једномјесечни притвор. У међувремену је пуштен на слободу…
Иначе, Ханџић је ухапшен и у јулу 2022. године због сумње да је напао жену у Сарајеву. Жртви је тада истргнут ланчић с врата, усљед чега је пала и сломила кук.
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