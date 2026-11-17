Аутор:АТВ редакција
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Не стишава се бура у Хрватској након што је снимак посљедњих минута живота Кристијана Јосипа Периша у Клиници за психијатрију Свети Иван у загребачком Јанкомиру доспио у јавност.
Главни државни тужилац Иван Турудић потврдио је да су у току предистражне радње којима се настоји утврдити како је снимак бруталног поступања према Перишу завршио на мрежама.
Како Index сазнаје, снимак који је процурио у јавност настао је у загребачкој полицијској станици.
Наводе да су га снимила два полицијска службеника, и то мобилним телефоном којим су снимали екран рачунара на којем се репродуковао снимак болничког видео-надзора. Оригинални снимак полицији је претходно предао адвокат болнице.
Гласови који се чују на снимку, тврде извори Indexa, припадају управо полицајцима који су га преснимавали. Наиме, изворни снимак болничког видео-надзора нема тон јер систем надзорних камера биљежи само слику.
Према информацијама Индекса, полицајци су екран рачунара снимили мобилним телефоном јер нису имали други начин да снимак довољно брзо доставе надређенима. Снимак су затим прослиједили путем комуникационе апликације, а саговорници Indexa тврде да је ријеч о WhatsAppu.
Такав начин поступања отвара питања о руковању снимцима који представљају доказ у кривичном поступку, њиховој заштити и могућности да неовлашћено доспију у јавност.
Подсјетимо, породица Кристијана Јосипа Периша још је 23. октобра, два дана након његове смрти, затражила од болнице да сачува снимке из собе у којој је преминуо, као и из осталих просторија у којима је боравио.
Периш је 21. октобра у болницу довезен возилом хитне медицинске помоћи, уз пратњу полиције, након интервенције у породичном дому због његовог погоршаног психичког стања и пријављеног насилног понашања.
Адвокат породице истог је дана, 23. октобра, поднио кривичну пријаву државном тужилаштву и полицији због сумње на несавјесно лијечење. У пријави је изричито затражио хитно изузимање снимака болничког видео-надзора.
Међутим, према досад доступним информацијама, до њиховог хитног изузимања није дошло. Снимци су полицији предати тек 6. новембра, односно двије седмице након подношења кривичне пријаве.
Оно што се на снимку чује такође је “тајанствено”. Посебно су занимљиви дијелови разговора у којима полицајци спомињу ранију пријаву Перишеве сестре, поступање надређених и одговорност управе болнице. Спомиње се и постојање списа, након чега се чује: „Аха, то је сестра пријавила, је л'?“
Током разговора спомиње се и достављање снимка, а полицајка говори: „Ма не, угасићу ја звук кад ћу вам слати“. Но, изгледа да је остао сачуван снимак на којем се гласови ипак чују, те је управо тај видео-запис процурио у јавност.
Обоје даље коментаришу и поступање болнице: „Ма да, па директорка се боји за своју фотељу“, а касније коментаришу како је требало отићи у болницу по снимак, те додају: „Цијело руководство зна“. Очигледно алудирају на информацију која је дошла до руководства полиције, преноси Index.
Полицајци током гледања снимка изражавају згражавање због насиља над Перишем, коментаришу гушење, ударце и чињеницу да особље дуго није препознало његово тешко стање. Полицајка спомиње могућност да је ријеч о тешком убиству, а не несавјесном лијечењу.
Снимак је полицији 6. новембра донио адвокат Клинике за психијатрију Свети Иван, након што је полиција затражила његову предају.
Дан раније, 5. новембра, тадашња директорка Мајда Грах обавијестила је полицију о сумњи да је Перишева смрт посљедица кривичног дјела. До тог је закључка дошла након што је 4. новембра први пут прегледала снимак насилног поступања према пацијенту.
Према налазу здравствене инспекције, директорка је за Перишеву смрт сазнала још 21. октобра, а већ 23. октобра имала је потврду да су снимци видео-надзора сачувани. Упркос томе, прегледала их је тек готово двије седмице касније.
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Зашто снимак није прегледан раније, посебно након упозорења породице и кривичне пријаве поднесене два дана након смрти, једно је од питања на која јавност још нема потпун одговор.
Након што је полиција 6. новембра преузела снимак, ухапшена су четворица медицинских техничара због сумње на тешко убиство посебно рањиве особе.
Према рјешењу о спровођењу истраге, сумња се да су током интервенције Периша, који је био везан за болнички кревет, ударали и снажно притискали његово тијело, укључујући притисак јастуком преко главе и лица. Тужилаштво сматра да су били свјесни могућности да својим поступањем проузрокују његову смрт и да су на такав исход пристали.
Истрага је у међувремену обухватила и друге запослене у болници који су били присутни током насилног поступања према Перишу.
Јуче је полиција ухапсила још четири особе: 33-годишњу докторку специјализанткињу, двије медицинске сестре старости 23 и 27 година те 27-годишњег медицинског техничара.
Они се такође сумњиче за тешко убиство посебно рањиве особе, али почињено нечињењем. Према сумњама полиције, нису спријечили насиље и смрт пацијента иако су, као здравствени радници, били дужни да поступе.
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