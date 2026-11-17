Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четворо запослених у Клиници за психијатрију „Свети Иван“ у Јанкомиру доведено је данас на испитивање у Жупанијско државно тужилаштво у Загребу.
Ријеч је о докторици на специјализацији, двије медицинске сестре и медицинском техничару, који су осумњичени у случају смрти 32-годишњег Кристијана Јосипа Периша.
Тужиоци ће након испитивања одлучити да ли ће против њих покренути истрагу и затражити одређивање истражног затвора. Уколико то затраже, о томе ће одлучивати судија истраге Жупанијског суда у Загребу.
Подсјећамо, јуче су ухапшени жена (33), мушкарац (27) и двије жене (23 и 27), а сви се сумњиче за тешко убиство посебно рањиве особе, према члану 111. тачка 2, у вези са чланом 20. став 2. Кривичног закона.
Посебно је важан члан 20, који уређује кривичну одговорност за нечињење. Према тој одредби, за кривично дјело може одговарати и особа која није спријечила наступање забрањене посљедице, ако је имала законску обавезу да то учини и ако се њен пропуст по дјеловању и значењу може изједначити са почињењем дјела.
То значи да се четворо новоухапшених не терети нужно да су лично ударали Периша, већ да, према сумњама истражилаца, нису спријечили његово тешко убиство, иако су имали обавезу да интервенишу.
За такво кривично дјело прописана је казна затвора од најмање десет година или дуготрајни затвор. Међутим, Кривични закон омогућава и блаже кажњавање починилаца који одговарају за нечињење, уколико су испуњени законом прописани услови.
Због Перишеве смрти раније су ухапшена четворица медицинских техничара, осумњичених за тешко убиство посебно рањиве особе.
Ухапшени су 6. новембра, а након испитивања у тужилаштву, судија истраге Жупанијског суда у Загребу одредио им је 8. новембра једномјесечни истражни затвор.
Након што су смјештени у затвор у Реметинцу, тројица су због безбједносних разлога премјештена у друге затворске установе.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
23 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
3 д0
Регион
18 ч0
Регион
19 ч0
Регион
20 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму