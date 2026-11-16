Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција је, по налогу тужилаштва, почела хапшења особа које су се налазиле у болничкој соби у којој је преминуо 32-годишњи Кристиан Јосип Периш.
Ријеч је о особама које су забиљежене на снимку надзорних камера од 21. октобра, а према информацијама "Јутарњег листа", неки од осумњичених већ су приведени.
Овај развој догађаја могао би додатно проширити истрагу о смрти пацијента, за коју су до сада осумњичена четворица медицинских техничара због тешког убиства.
Савјети
У једној просторији у кући никада не треба сушити веш
Полиција је већ раније испитала све особе које су се налазиле у соби 11А у тренутку инцидента. Међу њима су били докторка, двије медицинске сестре, још један медицински техничар и радник обезбјеђења.
Према њиховим исказима, медицински техничари Ноа Х, Младен Л, Иван Б. и Матија В. ударали су Периша у предјелу стомака и притискали му јастук преко главе. Цијели догађај забиљежен је надзорним камерама.
Посебну пажњу истражилаца привукла је чињеница да се на снимку види и докторка која, према наводима из истраге, није реаговала док су медицински техничари нападали пацијента.
Полиција је, на основу прикупљених исказа, разматрала могућност кривичног пријављивања и осталих особа које су биле присутне у соби. Ипак, коначну одлуку о томе донијело је тужилаштво, па су у првом поступку пријаве поднесене против четворице медицинских техничара.
Република Српска
Конституисан 12. сазив Народне скупштине Републике Српске
Њих су полицајци ухапсили 6. новембра, након чега су 7. новембра доведени у тужилаштво на испитивање.
Тројица осумњичених одлучила су се бранити шутњом, док је Младен Л. изнио своју одбрану.
Дан касније, 8. новембра, четворица осумњичених изведена су пред судију истраге Жупанијског суда у Загребу, који им је одредио једномјесечни истражни притвор.
Друштво
Све већа отпорност на антибиотике могла би однијети милионе живота
Након рочишта пребачени су у затвор Реметинец, гдје су, у складу с уобичајеном процедуром, морали бити смјештени одвојено како не би могли међусобно усаглашавати исказе.
Најновија хапшења показују да се истрага не зауставља само на четворици медицинских техничара. Полиција и тужилаштво сада се баве и одговорношћу других особа које су биле присутне у болничкој соби током догађаја који је претходио смрти 32-годишњег пацијента.
Према писању "Јутарњег листа", поступак хапшења је у току, а очекује се да истрага расвијетли и улогу осталих особа које су се налазиле на мјесту догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
9 ч5
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч5
Република Српска
10 ч14
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму