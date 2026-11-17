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Танкер за превоз гаса који плови под либеријском заставом потонуо је у уторак у Црном мору, унутар бугарске искључиве економске зоне. Покренута је акција потраге и спасавања 19 чланова посаде, који су филипински држављани. Брод „Гас Хаски“ (GAS HUSKY) потонуо је приближно 50 наутичких миља, односно око 100 километара од обале, пише Јуроњуз.
Бугарско министарство одбране објавило је да у операцији учествују војска и ваздухопловство. Хеликоптер „Кугар“ (Cougar) послат је на локацију гдје је уочен сплав за спасавање с људима, а акција је и даље у току.
Танкер је с радара нестао недуго након поноћи, а у 8.02 часа по локалном времену активирала се плутача за сигнализацију опасности и послала сигнал да је брод потонуо. Пловио је из египатске луке Александрије према румунској луци Мидија.
Ово је други трговачки брод који је потонуо уз бугарску обалу у посљедња два дана. У понедјељак је у бугарској економској зони, недалеко од мјеста данашње несреће, потонуо теретни брод под сомалијском заставом. Свих 12 чланова посаде с тог брода је спасено.
Покренуте су истраге о узроцима потонућа оба брода. Тренутно нема званичних информација о томе да ли су погођени дроновима.
Посљедњих седмица забиљежено је неколико смртоносних напада беспилотним летјелицама на трговачке бродове у близини Бугарске и Румуније. Аналитичари и политички лидери те нападе углавном доводе у везу с руским ратом против Украјине.
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