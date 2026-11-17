Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у благом порасту, пошто могући вишак тог енергента због опоравка извоза са Блиског истока умањује забринутости око непрестаних напада на танкере и очекиваног пада залиха сирове нафте у Америци.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора већа за 32 цента или 0,4 одсто и сада је 92,76 долара по барелу.

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте порасла за 39 центи или 0,5 одсто и износи 86,11 долара по барелу.

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Током овог мјесеца цијена нафте "брент" пала је за 21 одсто, а свјетле сирове нафте за 18 одсто, преноси Срна.

Међународна агенција за енергију саопштила је крајем прошле седмице да ће се глобално нафтно тржиште вратити у вишак током четвртог квартала усљед бржег опоравка извоза са Блиског истока.