Аутор:АТВ редакција
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Све више Лесковчана жали се на болове у грлу, губитак гласа и дуготрајну промуклост, која код појединих траје и више од мјесец дана. О ком је вирусу ријеч, за сада није утврђено, каже епидемиолог Завода за јавно здравље Лесковац Јадранка Красић.
"Прије сваког грипа, као претходница, јавља се читава палета респираторних вируса, попут аденовируса, респираторног синцицијалног вируса и риновируса“, објашњава Красићева.
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Многи Лесковчани кажу да их симптоми подсјећају на корону, прије свега због дуготрајне промјене гласа, зачепљеног носа, бол у синусима. Поједини остају потпуно без гласа и по неколико дана.
"Ријетко ме који респираторни вирус мимоиђе, али овакав до сада нисам имала. На прегледу код ОРЛ специјалисте утврђено је да немам упалу грла, ждријела ни синуса, а грло ме боли као да ме неко сијече жилетом. Скоро два дана нисам могла глас да пустим, а када се вратио, личио је на онај из времена короне“, прича једна Лесковчанка за портал ЈугМедиа.
Грађани наводе да углавном немају повишену температуру, али да се зноје и да им тјелесна температура повремено достиже око 37 степени. Красићева савјетује одмор, узимање витамина Ц, конзумирање супа, чорби, воћа и поврћа.
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Иначе, вакцина против грипа, чија се појачана активност очекује у фебруару, још има у Заводу за јавно здравље и здравственим установама у Лесковцу.
(Мондо)
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