Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лото резултати 92. кола, које је извучено 17.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева:
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.500.000 КМ извучени су бројеви: 31, 9, 30, 35, 38, 18, 4.
У овом колу није извучена лото седмица.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.320.000 КМ, извучени су бројеви: 33, 37, 21, 35, 24, 25, 38.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 92. колу износила је 520.000 КМ, извучени су бројеви: 212632.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму