Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сједница Економско-социјалног савјета донијела је расправу о најнижој плати у Српској за наредну годину, али до коначног рјешења и усаглашеног става још није дошло.
Прошле године су најниже плате повећане у распону од 10 до 11 одсто, док се за 2027. годину најављује и очекује повећање пензија за осам одсто. Ради овакве статистике, али и низа социјално економских разлога, Савез синдикат Српске има јасне захтјеве и став.
"Став Синдиката је да да се најниже плате морају повећати од 12-14 %. На тај начин ћемо направити одређене распоне између стручних спрема", рекао је предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
С друге стране, из Уније послодаваца поручују да свако повећање минималне плате мора бити стриктно усклађено са реалним макроекономским показатељима и стањем у привреди. Сматрају да простор за раст постоји, али у знатно скромнијим оквирима.
"Према нашим анализама макроекономских показатеља, раст минималних плата треба да буде између 4,7 и пет одсто. Потпуно прихватамо уколико је став трећег социјалног партнера, односно Владе, да то треба да буде више", казао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.
Влада Републике Српске као трећи социјални партнер треба да усклади ове удаљене ставове. Послодавци поручују да прихватају већи раст плате ако држава помогне привреду кроз пореска ослобађања и давања. Ресорни министар каже да ће до краја децембра бити утврђена најнижа плата.
"Влада РС је у току ове године, а и претходних година извајала огромна средства у смислу и директних и индиректних подстицаја и субвенција и улагања у привреду у смислу помоћи и подизања животних стандарда ради повећања најниже плате", истакао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Коначна одлука о најнижој плати за наредну годину је на видику. Пред Владом Републике Српске је да пронађе компромис који неће бити на штету ни радника ни послодаваца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму