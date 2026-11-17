Аутор:АТВ редакција
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Вожња са недовољно напумпаним гумама убрзава њихово трошење, нарочито током зимских мјесеци. Гуме треба пумпати док су потпуно хладне, јер мјерење притиска након вожње може довести до погрешних резултата.
У аутомобилу којим сте прошлог викенда ишли на дужи пут, притисак ваздуха у гумама током вожње био је исправан, али када сте ујутру сјели у ауто, недостајало је 0,4 бара. То је потпуно нормална појава изазвана падом температуре, а истовремено и главни узрок брзог трошења зимских и гума за све сезоне. Гдје лежи грешка?
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Занимљиво је да пад притиска ваздуха у гумама од око 0,3 до 0,4 бара најчешће уопште не активира аларм ТПМС система, задуженог за праћење притиска у пнеуматицима. Нема упозорења на инструмент-табли – значи ли то да је све у реду? Не баш.
Вожња на недовољно напумпаним гумама један је од главних узрока њиховог убрзаног пропадања. Пошто се ова појава најчешће јавља зими, проблем посебно погађа гуме за све сезоне и зимске пнеуматике.
Узрок пада притиска је температура околине. Ваздух под утицајем раста температуре повећава запремину, док је под утицајем пада температуре смањује. Када постане топлије, притисак ваздуха затвореног у гуми расте, али када захладни – опада.
Управо зато је након неколико сати стајања на температури блиској нули степени Целзијуса у гумама многих аутомобила притисак нижи од прописаног за 0,2 до 0,5 бара.
Међутим, након што кренете у вожњу, све се, привидно, враћа у нормалу. Разлог је то што се гума загријава, а заједно с њом и ваздух унутар ње.
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Парадокс је у томе што се што је гума више издувана, то се брже загријава, а притисак у точку брже расте. То се дешава зато што се гума, која се превише угиба под тежином аутомобила и ради више него обично, суочава са великим отпором котрљања, па се та енергија претвара у топлоту.
Не треба ни наглашавати да се у таквим условима гума троши отприлике два до три пута брже него што би требало.
Грешка најчешће настаје због тога што у јесен и зиму гуме пумпамо у погрешном тренутку.
Притисак ваздуха у гумама који препоручује произвођач аутомобила односи се искључиво на притисак у хладним гумама.
То значи да ћемо, ако право с пута свратимо на бензинску пумпу и одмах допумпамо точкове, готово сигурно у њих ставити премало ваздуха.
Да би све било како треба, гуме прво морају да се охладе. Најбоље је да пумпате потпуно хладне пнеуматике, на примјер испред куће, након што је аутомобил дуже стајао. Тако ћете бити сигурни да сте поступили правилно.
То истовремено значи да се притисак ваздуха у точковима непрестано мијења и да код веома загријаних гума може бити виши од вриједности наведене на наљепници на стубу врата или поклопцу резервоара за гориво. Тако и треба да буде.
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Вриједи знати и да је, када је ријеч о очувању гума, мање опасно имати благо повишен притисак него притисак који је макар мало нижи од прописаног.
О томе треба водити рачуна нарочито када је аутомобил под великим оптерећењем. Већина произвођача возила у таквим случајевима препоручује прилично значајно повећање притиска у гумама.
Ако се једном возите сами, а други пут у аутомобил сједне петоро људи и напуните пртљажник пртљагом, најбоље би било да сваки пут прилагодите притисак. Добро рјешење може бити и проналажење златне средине.
Најгоре је када већ на почетку имате премало ваздуха у гумама, а уз то додатно оптеретите возило. Двије такве сезоне и можете да баците гуме!
ТПМС систем (Tyre Pressure Monitoring System – систем за контролу притиска ваздуха у гумама) првенствено има задатак да обавијести возача о озбиљним проблемима на гумама, као што су бушење и велики падови притиска.
Међутим, ТПМС системи у старијим аутомобилима, који су од 2014. године обавезна опрема свих нових возила, знали су да буду преосјетљиви и често су упозоравали возаче и због мањих падова притиска, изазивајући сумњу и нервозу.
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Из тих разлога произвођачи данас подешавају системе тако да реагују тек при већим губицима притиска, што је у складу са прописима.
Зато изостанак упозорења ТПМС система никако не треба схватити као знак да је све у реду. Чак и у аутомобилима опремљеним сензорима притиска обавезно треба контролисати притисак у гумама најмање једном мјесечно.
Када се вријеме мијења и температура пада, точкове по правилу треба допумпати.
У многим аутомобилима ТПМС систем можете сами калибрисати. Након што напумпате гуме на прописани притисак, ресетујете систем, а од тог тренутка притисак ваздуха у гумама у тренутку калибрације постаје референтна вриједност.
То истовремено значи да наранџасту лампицу можете лако угасити једноставним ресетовањем система. Наравно, тиме не рјешавате проблем прениског притиска у гумама – на тај начин само убрзавате њихово пропадање.
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Најбоља опција је да допумпате точкове док су потпуно хладни. А ако током вожње притисак ваздуха у гумама порасте мало изнад уобичајене вриједности, због тога не треба да бринете – управо тако и треба да функционише, преноси Блиц.
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