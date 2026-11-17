Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Борца покушаће пред домаћом публиком да остваре прву побједу ове сезоне у АБА 2 лиги.
„Црвено-плави“ у уводна два кола поражени су од Морнара и Војводине, а у „Борик“ сутра стиже словеначки Шенчур, који је тренутно на омјеру 1/1.
Борчев ростер ове сезоне чине младе снаге и екипа нема резултатски императив. Шеф струке бањалучког клуба задовољан је радом и залагањем својих момака, који напредују из утакмице у утакмицу.
Борац и Шенчур састају се сутра у дворани Борик, а почетак утакмице заказан је за 18 часова.
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