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Џејден Пјер нови кошаркаш Игокее

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АТВ редакција
16.11.2026 12:09

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Џејден Пјер нови кошаркаш Игокее

Кошаркашки клуб Игокеа м:тел наставља са јачањем играчког кадра. Нови члан тима из Лакташа је двадесеттрогодишњи амерички бек Џејден Пјер, који долази након наступа у НЦАА лиги.

Пјер је претходне сезоне наступао за Универзитет Кристијан у Тексасу (ТЦУ), гдје је био стандардни члан стартне петорке.

Џејден Пјер
Џејден Пјер

Током колеџ каријере стекао је значајно искуство наступајући у једној од најјачих америчких универзитетских конференција, а иза себе има више од 1.000 постигнутих поена у НЦАА такмичењу.

Долазак у Игокеу представља његов први професионални изазов у европској кошарци, али и важан корак у наставку играчке каријере.

"Клуб наставља са опредијељеношћу да прилику пружа младим и перспективним кошаркашима, а од Пјера се очекује да својом енергијом, квалитетом и амбицијом допринесе игри тима у наставку сезоне. Џејдену желимо добродошлицу у Игокеу и много успјеха у нашем дресу", наводе из овог клуба.

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Тагови :

КК Игокеа

кошаркаш

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