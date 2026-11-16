Џејден Пјер нови кошаркаш Игокее

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Игокеа м:тел наставља са јачањем играчког кадра. Нови члан тима из Лакташа је двадесеттрогодишњи амерички бек Џејден Пјер, који долази након наступа у НЦАА лиги.
Пјер је претходне сезоне наступао за Универзитет Кристијан у Тексасу (ТЦУ), гдје је био стандардни члан стартне петорке.
Током колеџ каријере стекао је значајно искуство наступајући у једној од најјачих америчких универзитетских конференција, а иза себе има више од 1.000 постигнутих поена у НЦАА такмичењу.
Долазак у Игокеу представља његов први професионални изазов у европској кошарци, али и важан корак у наставку играчке каријере.
"Клуб наставља са опредијељеношћу да прилику пружа младим и перспективним кошаркашима, а од Пјера се очекује да својом енергијом, квалитетом и амбицијом допринесе игри тима у наставку сезоне. Џејдену желимо добродошлицу у Игокеу и много успјеха у нашем дресу", наводе из овог клуба.
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