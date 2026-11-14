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Радивојевић: Зенит послао одличну понуду, још један у низу великих трансфера

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АТВ редакција
14.11.2026 10:44

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Вук Радивојевић, извршни директор КК Игокеа
Фото: Ustupljena fotografija

Кошаркашки клуб Игокеа у два дана је обавио два велика посла - један на, а други ван терена.

„Игоси” су у гостима савладали прашку Славију за побједу вриједну пласмана у „плеј ин“ фазу ФИБА Лиге шампиона, а потом је клуб објавио да је реализовао излазни трансфер у којем је Нејт Пјер - Луис из Игокее прешао у редове Зенита.

Зенит је одријешио кесу и на Игокеину адресу послао понуду која се не одбија уз сјајне услове и за Пјер - Луиса за којег је клуб из Санкт Петербурга још током ВТБ Суперкупа показао велико интересовање.

“Још једном се показало да су наши играчи на цијени и Нејтов одлазак у Зенит потврда је доброг рада свих у клубу. Ово је још један у низу великих трансфера које смо реализовали. У протеклом периоду наши играчи су, уз обештећење према клубу, отишли и у Фенербахче, Бамберг, Црвену звезду, Партизан, Дубаи, Будућност, Сасари, а сада смо реализовали трансфер у Зенит који је послао, то морам да истакнем, заиста сјајну понуду како за Игокеу тако и за самог играча.

С обзиром и на одличне односе које имамо са Зенитом, а поштујући и прилику коју је Нејт добио за даљи напредак у каријери одлучили смо да ту понуду прихватимо.

Хвала му на свему што је урадио и нашем дресу и желимо му пуно среће у наставку каријере.” рекао је Вук Радивојевић, извршни директор КК Игокеа

Игокеа се домогла и пласмана у „плеј ин“ ФИБА Лиге шампиона.

“Направили смо први корак, уједно и најважнији, у ФИБА Лиги шампиона, али нема еуфорије и чврсто смо на земљи.

Ипак, урадили смо велики посао, с обзиром да смо добили најтежу групу у ФИБА Лиги шампиона, а показали смо да можемо да се носимо са свима.

Причали смо и прије почетка сезоне да смо свјесно ишли у подмлађивање екипе и да ће бити успона и падова што је потпуно разумљиво. Испустили смо неке побједе због мањка искуства, али све је то процес за који треба имати времена и стрпљења да би се касније вратило када буде најпотребније.

Задовољни смо како екипа изгледа, а посебно нас радује карактер и менталитет свих играча. Жељни су рада и доказивања и увјерен сам да ће тек у наставку сезоне показати сав свој потенцијал и напредак како индивидуални, тако и тимски.

Не треба да заборавимо да смо од практично од почетка сезоне без Страхиње Гавриловића који је веома битан за наш тим, а и капитен Драган Милосављевић је имао проблема са повредама. С њиховим повратком на терен добићемо и квалитет више.

Понављам, чврсто смо на земљи и настављамо даље без еуфорије, али смо спремни да искористимо сваку прилику која нам се укаже.“ , рекао је Радивојевић

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Тагови :

кошарка

КК Игокеа

утакмица

Суперкуп ВТБ лиге

ФИБА Лига шампиона

Вук Радивојевић

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