Посљедњи уговор Николи Јокићу у НБА?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Никола Јокић могао би да заврши каријеру у НБА лиги са 37 или 38 година, уколико се остваре предвиђања НБА инсајдера Брета Зигела, који сматра да ће наредни петогодишњи уговор српског кошаркаша са Денвер Нагетсима бити и посљедњи у најјачој лиги свијета.
Зигел не очекује да ће Јокић играти на највишем нивоу до 40. године, због чега сматра да би наредни уговор могао представљати завршно поглавље његове НБА каријере.
"Не очекујем да Јокић буде на терену са 40 година. Његов наредни уговор са Денвером, који ће потписати на пет година, требало би да буде његов посљедњи у НБА лиги“, истакао је Зигел.
Јокића очекује потенцијално највећи уговор у историји НБА лиге
Српски центар има још годину дана важећег уговора са Денвером, према којем ће зарадити 59 милиона долара.
Очекује се да би након завршетка сезоне могао да потпише нови петогодишњи уговор, који би, према наводима Б92.спорт, могао бити највећи у историји НБА лиге.
Уколико га одради до краја, Јокић би у Денверу остао до 2032. године, када ће имати 37 година.
Троструки МВП НБА лиге и ове сезоне биљежи запажене резултате. У досадашњем дијелу такмичења просјечно постиже 23,5 поена, уз 10,8 скокова, девет асистенција, 1,8 украдених лопти и једну блокаду по утакмици.
Јокић је изабран као 41. пик на НБА драфту 2014. године, а у најјачој кошаркашкој лиги свијета наступа од 2015. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму