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Посљедњи уговор Николи Јокићу у НБА?

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АТВ редакција
13.11.2026 19:29

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Посљедњи уговор Николи Јокићу у НБА?
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević

Никола Јокић могао би да заврши каријеру у НБА лиги са 37 или 38 година, уколико се остваре предвиђања НБА инсајдера Брета Зигела, који сматра да ће наредни петогодишњи уговор српског кошаркаша са Денвер Нагетсима бити и посљедњи у најјачој лиги свијета.

Зигел не очекује да ће Јокић играти на највишем нивоу до 40. године, због чега сматра да би наредни уговор могао представљати завршно поглавље његове НБА каријере.

"Не очекујем да Јокић буде на терену са 40 година. Његов наредни уговор са Денвером, који ће потписати на пет година, требало би да буде његов посљедњи у НБА лиги“, истакао је Зигел.

Јокића очекује потенцијално највећи уговор у историји НБА лиге

Српски центар има још годину дана важећег уговора са Денвером, према којем ће зарадити 59 милиона долара.

Очекује се да би након завршетка сезоне могао да потпише нови петогодишњи уговор, који би, према наводима Б92.спорт, могао бити највећи у историји НБА лиге.

Уколико га одради до краја, Јокић би у Денверу остао до 2032. године, када ће имати 37 година.

Импресивне бројке и у новој сезони

Троструки МВП НБА лиге и ове сезоне биљежи запажене резултате. У досадашњем дијелу такмичења просјечно постиже 23,5 поена, уз 10,8 скокова, девет асистенција, 1,8 украдених лопти и једну блокаду по утакмици.

Јокић је изабран као 41. пик на НБА драфту 2014. године, а у најјачој кошаркашкој лиги свијета наступа од 2015. године.

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Тагови :

Никола Јокић

НБА

уговор

кошарка

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