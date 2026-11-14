Топић се вратио на терен: Без поена, али уз добар допринос у тијесном поразу Оклахоме

Аутор:АТВ А.И.
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Оклахома Сити тандери поражени су на гостовању од Лос Анђелес клиперса резултатом 113:112 у утакмици НБА купа. Српски кошаркаш Никола Топић забиљежио је први наступ у сезони након вишемјесечног опоравка од повреде леђа.
Топић је утакмицу почео са клупе, а на паркету је провео нешто више од 15 минута. За то вријеме уписао је четири скока, три асистенције и двије украдене лопте, али није постигао ниједан поен.
Топић је због операције пропустио Летњу лигу, предсезону и почетак регуларног дијела сезоне. Прије дебија за први тим одиграо је два меча за развојну екипу Оклахоме.
„Мислим да је он заиста добар играч. Има одличан осјећај за игру и висок кошаркашки коефицијент интелигенције. Дефанзивно има добру висину и вјештину читања игре“, рекао је Марк Дењо.
Клиперси су на полувремену имали двоцифрену предност од 57:44, али се Оклахома вратила у меч током треће четвртине, првенствено захваљујући Џереду Мекејну, који је у том периоду погодио пет тројки.
Услиједила је неизвјесна завршница, у којој су Клиперси серијом од седам везаних поена преокренули резултат. Побједу домаћој екипи донио је Даријус Гарланд поенима уз фаул у посљедњем минуту, док је Шеј Гилџес-Александер промашио шут за побједу Оклахоме уз звук сирене.
Најефикаснији у побједничкој екипи био је Брук Лопез са 26 поена и седам скокова, док је Гарланд додао 24 поена.
У екипи Оклахоме, која је наступила без неколико повријеђених играча, истакао се Гилџес-Александер са 40 поена. Мекејн је постигао 23 поена, док је Хартенштајн уписао 21 поен и 16 скокова.
Оклахома сада има осам побједа и пет пораза, док су Клиперси уписали трећи тријумф уз осам пораза.
- Њујорк – Индијана 104:106
- Милвоки – Орландо 99:107
- Мемфис – Њу Орлеанс 142:111
- Атланта – Чикаго 117:125 (послије продужетка)
- Кливленд – Мајами 121:133
- Јута – Хјустон 118:125
- Голден Стејт – Сан Антонио 85:123
- Портланд – Сакраменто 120:107
- Оклахома – ЛА Клиперс 112:113
(РТС)
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