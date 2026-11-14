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Топић се вратио на терен: Без поена, али уз добар допринос у тијесном поразу Оклахоме

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АТВ А.И.

Аутор:

АТВ А.И.
14.11.2026 10:17

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Кошаркаш Оклахома Сити тандера Никола Топић (44) спречава да лопта изађе ван граница терена током другог полувремена утакмице НБА лиге против Лос Анђелес клиперса, у петак, 13. новембра 2026. године, у Инглвуду.
Фото: Таnjug/AP Photo/Wally Skalij

Оклахома Сити тандери поражени су на гостовању од Лос Анђелес клиперса резултатом 113:112 у утакмици НБА купа. Српски кошаркаш Никола Топић забиљежио је први наступ у сезони након вишемјесечног опоравка од повреде леђа.

Топић је утакмицу почео са клупе, а на паркету је провео нешто више од 15 минута. За то вријеме уписао је четири скока, три асистенције и двије украдене лопте, али није постигао ниједан поен.

Топић је због операције пропустио Летњу лигу, предсезону и почетак регуларног дијела сезоне. Прије дебија за први тим одиграо је два меча за развојну екипу Оклахоме.

„Мислим да је он заиста добар играч. Има одличан осјећај за игру и висок кошаркашки коефицијент интелигенције. Дефанзивно има добру висину и вјештину читања игре“, рекао је Марк Дењо.

Клиперси су на полувремену имали двоцифрену предност од 57:44, али се Оклахома вратила у меч током треће четвртине, првенствено захваљујући Џереду Мекејну, који је у том периоду погодио пет тројки.

Услиједила је неизвјесна завршница, у којој су Клиперси серијом од седам везаних поена преокренули резултат. Побједу домаћој екипи донио је Даријус Гарланд поенима уз фаул у посљедњем минуту, док је Шеј Гилџес-Александер промашио шут за побједу Оклахоме уз звук сирене.

Најефикаснији у побједничкој екипи био је Брук Лопез са 26 поена и седам скокова, док је Гарланд додао 24 поена.

У екипи Оклахоме, која је наступила без неколико повријеђених играча, истакао се Гилџес-Александер са 40 поена. Мекејн је постигао 23 поена, док је Хартенштајн уписао 21 поен и 16 скокова.

Оклахома сада има осам побједа и пет пораза, док су Клиперси уписали трећи тријумф уз осам пораза.

Резултати НБА купа:

- Њујорк – Индијана 104:106

- Милвоки – Орландо 99:107

- Мемфис – Њу Орлеанс 142:111

- Атланта – Чикаго 117:125 (послије продужетка)

- Кливленд – Мајами 121:133

- Јута – Хјустон 118:125

- Голден Стејт – Сан Антонио 85:123

- Портланд – Сакраменто 120:107

- Оклахома – ЛА Клиперс 112:113

(РТС)

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Тагови :

Никола Топић

утакмица

кошарка

Оклахома Сити

Лос Анђелес Клиперси

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