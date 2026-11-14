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Богдановић дао 11 поена у побједи "Хјустона"

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АТВ редакција
14.11.2026 09:56

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Кошаркаш Јуте Џез Кејонте Џорџ (3) креће на шут док га кошаркаш Хјустон Рокетса Богдан Богдановић (31) чува током другог полувремена НБА утакмице одигране у петак, 13. новембра 2026. године, у Хјустону.
Фото: Таnjug/AP Photo/David J. Phillip

Српски кошаркаш Богдан Богдановић постигао је 11 поена у побједи "Хјустон рокетса" над "Јутом".

Богдановић је за 12 минута убацио 11 поена, а "Хјустон" је побиједио са резултатом 125:118.

Алперен Шенгун је овосезонским рекордом од 43 поена предводио "Рокетсе" ка побједи, а имао је и 12 сокока, док је Кевин Дурант дао 22 коша.

Код "Јуте" је Дарин Питерсон убацио 28 поена, преноси Срна.

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Тагови :

Хјустон Рокетс

Богдан Богдановић

побједа

кошарка

Јута

утакмица

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