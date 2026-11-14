Богдановић дао 11 поена у побједи "Хјустона"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски кошаркаш Богдан Богдановић постигао је 11 поена у побједи "Хјустон рокетса" над "Јутом".
Богдановић је за 12 минута убацио 11 поена, а "Хјустон" је побиједио са резултатом 125:118.
Алперен Шенгун је овосезонским рекордом од 43 поена предводио "Рокетсе" ка побједи, а имао је и 12 сокока, док је Кевин Дурант дао 22 коша.
Код "Јуте" је Дарин Питерсон убацио 28 поена, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму