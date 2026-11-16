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Дончић поново убацио више од 40 поена, Лејкерси нанизали осам побједа

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АТВ редакција
16.11.2026 06:32

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Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић загријава се уочи НБА утакмице против Торонто Репторса, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Scott Strazzante

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса савладали су Финикс Санс резултатом 131:123 и остварили осму узастопну побједу у НБА лиги. Најефикаснији у побједничком тиму био је Лука Дончић са 43 поена.

Лејкерси су до тријумфа стигли упркос изостанку Остина Ривса, другог најбољег стријелца екипе, који није играо због повреде пете задобијене у претходном мечу против Милвокија.

Дончић је још једном потврдио сјајну форму. Убацио је пет тројки, а са линије слободних бацања био је прецизан 12 пута из 14 покушаја. То му је била шеста утакмица ове сезоне у којој је постигао најмање 40 поена.

Велику предност Лејкерси су стекли током треће четвртине, када су у једном тренутку имали чак 31 поен предности. Ипак, Финикс се није предавао и у посљедњој дионици успио је да закомпликује завршницу.

Колин Гилеспи предводио је повратак Санса са 26 поена, од којих је 12 постигао у посљедњој четвртини. Његовим полагањем минут и пет секунди прије краја Финикс је пришао на 126:121.

Ипак, ближе од тога гости нису успјели да стигну. Квентин Грајмс погодио је тројку 34 секунде прије краја и практично отклонио дилему о побједнику, док је Дончић са два прецизна слободна бацања потврдио тријумф домаћина.

Грајмс је утакмицу завршио са 22 поена, уз пет погођених тројки из шест покушаја.

У екипи Финикса Девин Букер постигао је 17 поена, али је имао слаб шут из игре – погодио је само четири од 14 покушаја, а није био прецизан ниједном иза линије 7,24 метра. Није улазио у игру у посљедњој четвртини, током које су Санси покушавали да надокнаде велики заостатак.

Дончић, који је у претходном мечу против Милвокија повриједио скочни зглоб, није показао посљедице повреде. У уводним минутима учествовао је у првих десет поена Лејкерса, постигавши осам и забиљеживши асистенцију, а на полувремену је већ имао 25 поена.

Лејкерси су тако наставили побједнички низ и још једном потврдили статус једне од најефикаснијих екипа у НБА лиги.

НБА резултати:

Филаделфија – Индијана 131:124

Финикс – ЛА Лејкерс 123:131

ЛА Клиперс – Шарлот 113:105

Јута – Сан Антонио 102:110

Бостон – Далас 131:94

Торонто – Њујорк 108:112

Вашингтон – Хјустон 119:147

Милвоки – Атланта 106:113

Сакраменто – Оклахома 103:125

(РТС)

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Тагови :

кошарка

Лука Дончић

Лос Анђелес Лејкерси

утакмица

НБА

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