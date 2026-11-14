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Велика побједа Игокее: Будућност пала након два продужетка!

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АТВ редакција
14.11.2026 20:52

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Велика побједа Игокее: Будућност пала након два продужетка!
Фото: ATV

Кошаркаши Игокее савладали су Будућност у Лакташима након два продужетка резултатом 104:100.

Сјајан меч виђен је у 8. колу АБА лиге, а домаћини су успјели да се врате из -11 колико су имали Подгоричани имали средином треће четвртине.

Лазар Стефановић је погодио тројку за продужетак, а послије меча каже да је екипа показала карактер.

"Тежак меч, показали смо карактер и јако сам поносан на момке", рекао је Стефановић.

Сјајан је био и Петар Ковачевић, који истиче одличну хемију у екипи.

"Ова побједа ће да значи у наставку сезоне и сада имамо двије утакмице против ЦСКА и ФМП. Имам одличну хемију у екипу и сјајно смо вођени", рекао је Петар Ковачевић.

Тренер Игоса био је презадовољан након побједе, али није био задовољан суђењем.

"Успјели смо да побједимо једну утакмицу гдје је ривал имамо много бацања. Јесте нама другачији критеријум, али мислим да је у неким моментима ово био безобразлук. Нисмо одустали, ушли смо мало у нервозу јер смо мислили о судијама, а морамо бити фокусирани на кошарку", рекао је Ненад Стефановић

Најефикаснији у редовима Игокее били су Петар Ковачевић са 25 поена, Стефановић је додао 22, а Пен 11 уз 14 асистенција. Код гостију Молинар је имао 24, а Смит 22 поена.

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Таг :

КК Игокеа

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