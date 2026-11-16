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Богдановићевих 12 поена у тријумфу Хјустона – Вашингтон уписао седми узастопни пораз

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АТВ редакција
16.11.2026 08:41

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Кошаркаш Хјустон рокетса Богдан Богдановић (31) постиже поене поред судије Џејсина Гобла (68) и кошаркаша Вашингтон визардса Билала Кулибалија (0) током првог полувремена НБА утакмице, у недјељу, 15. новембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Nick Wass

Кошаркаши Хјустон рокетса савладали су Вашингтон визардсе резултатом 147:119 и остварили четврту узастопну побједу у НБА лиги. Амен Томпсон био је најефикаснији са 26 поена, док је Кевин Дурент додао 25.

Хјустон је одиграо једну од најефикаснијих утакмица у досадашњем дијелу сезоне и поставио сезонски рекорд са 147 постигнутих поена.

Посебно се издваја податак да је Треј Јанг први пут у НБА каријери утакмицу завршио без постигнутог поена. Кошаркаш Вашингтона промашио је свих пет шутева из игре, чиме је прекинут низ од 511 узастопних утакмица у којима је барем једном био прецизан.

Алперен Шенгун допринио је побједи Хјустона са 19 поена, осам асистенција и осам скокова.

Српски кошаркаш Богдан Богдановић забиљежио је 12 поена, три скока и четири асистенције за 22 минута проведена на терену.

У пораженом тиму најефикаснији је био Алекс Сар са 24 поена, док је Еј Џеј Дибанца постигао 16.

Вашингтон је прву четвртину одиграо равноправно са домаћином, али је Хјустон у наставку преузео потпуну контролу над утакмицом. Рокетси су другу дионицу добили резултатом 37:23, а у трећој су постигли чак 46 поена, наспрам 34 колико је убацио њихов ривал.

Кључна је била серија Хјустона од 18:8 на почетку другог полувремена, којом је предност додатно увећана. У једном тренутку разлика је износила чак 31 поен, а Вашингтон није успио да пронађе начин да заустави расположену екипу домаћина.

Рокетси су били успјешнији и у скоку, са 55 ухваћених лопти, док је Вашингтон имао 36. Хјустон је прво полувријеме завршио са 56,5 одсто успјешности шута из игре, уз десет погођених тројки из 20 покушаја.

Томпсон је већ у првом полувремену наговијестио одлично вече, пошто је погодио седам од девет шутева из игре, укључујући сва три покушаја за три поена.

Вашингтон је уписао седми узастопни пораз, након што је сезону започео са четири побједе и три пораза. Посљедњи тријумф Визардси су остварили 2. новембра против Орланда.

НБА резултати:

- Филаделфија – Индијана 131:124

- Финикс – ЛА Лејкерси 123:131

- ЛА Клиперси – Шарлот 113:105

- Јута – Сан Антонио 102:110

- Бостон – Далас 131:94

- Торонто – Њујорк 108:112

- Вашингтон – Хјустон 119:147

- Милвоки – Атланта 106:113

- Сакраменто – Оклахома 103:125

(РТС)

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Тагови :

Хјустон Рокетс

Богдан Богдановић

НБА

утакмица

побједа

кошарка

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