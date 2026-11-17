Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее поражени су од московског ЦСКА 77:70, у трећем колу Винлајн баскет купа.
Лоше отварање утакмице коштало је Игосе бољег резултата, с обзиром да су у финишу пришли на свега три поена заостатка.
Последњу четвртину ријешили су у своју корист 28:16. Тополовић и Пен са по 13 поена били су најефикаснији код Игокее. Домаћи тим предводио је Мело са 14.
Игоси у три кола имају побједу и два пораза.
Након гостовања у главном граду Русије,Игокеу очекују два узастопна меча у АБА лиги.
За три дана ће бити гости у Железнику екипи ФМП-а, а потом због репрезентативних утакмица неће на паркет све до 4. децембра, када у Лакташе долази Цибона.
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