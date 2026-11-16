Аутор:АТВ редакција
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Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у Босни и Херцеговини огласио је продају три службена возила у Сарајеву.
На продају су двије Шкоде Октавије и Тојота Ланд Крузер Прадо, а понуде у затвореним ковертама примају се до петка, 20. новембра 2026. године, у 17:00 сати, пише "Црна-Хроника".
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Обје Шкоде Октавије произведене су 2016. године и имају дизелске моторе снаге 110 киловата. За возило с око 300.000 пређених километара минимална цијена износи 12.000 КМ, док је за друго, с око 350.000 километара, потребно понудити најмање 10.800 КМ.
Тојота Ланд Крузер Прадо произведена је 2012. године и прешла је око 170.000 километара. Минимална цијена за овај теренац износи 43.000 КМ.
Заинтересовани купци прије предаје понуде морају положити депозит од 500 КМ за свако возило за које дају понуду. Депозит се полаже у готовини на рецепцији УНДП-а, радним данима од 8:30 до 17:00 сати. Понуђачима чије понуде не буду прихваћене депозит се враћа у року од десет радних дана након истека рока за пријаву.
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Понуде се могу доставити лично или поштом на адресу УНДП, Админ Унит, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево. На затвореној коверти потребно је навести ознаке "SALE OF VEHICLES BIH/001/26“ i „TENDER – DO NOT OPEN!!!“. Понуда мора стићи на наведену адресу до истека рока.
Термин за преглед возила био је 14. новембра испред зграде УН-а у Сарајеву. Обрасци за понуду доступни су на страници УНДП-а БиХ, а документацију је могуће затражити и путем мејла registry.ba@undp.org.
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