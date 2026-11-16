Аутор:АТВ редакција
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Прича о Олени Попик, 21-годишњој Украјинки која је 2004. године преминула у Мостару, поново је привукла пажњу јавности након објаве архивских новинских текстова о њеном животу, искориштавању и полицијској истрази која је услиједила након смрти.
Олена Попик преминула је 3. новембра 2004. године у Мостару, а њена смрт изазвала је велику пажњу јавности у Босни и Херцеговини и отворила питања организоване проституције, трговине људима и одговорности особа које су је искориштавале.
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Више од двије деценије послије портал "Фокус.ба" поново је објавио архивске текстове "Слободне Босне" из новембра и децембра 2004. године, који доносе појединости о њеном животу и околностима у којима је боравила у БиХ.
У тим су текстовима изнесене и тврдње да је млада Украјинка ХИВ-ом заразила више од 5.000 људи. Међутим, ријеч је о наводима из тадашњих медијских извјештаја, а у објављеном материјалу нису представљени медицински или епидемиолошки докази који би потврдили такав број заражених.
Према архивским извјештајима, Олена Попик рођена је у Украјини, гдје је живјела с мајком и малољетним сином.
Током 2002. године легално је боравила у Словенији, гдје је радила у једном клубу у Цељу. Након истека визе вратила се у Украјину, а сљедеће године отпутовала је у Мађарску те потом у Србију.
У Београду је добила шестомјесечну боравишну визу, а према тадашњим извјештајима радила је у ноћним клубовима и на приватним забавама у Београду и Новом Саду.
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Архивски текстови наводе да су цијене сексуалних услуга које су се повезивале с њеним радом у Србији достизале 300 до 500 КМ.
Након боравка у Србији стигла је у Босну и Херцеговину, гдје се током 2003. и 2004. године кретала између више градова.
Према информацијама које су тада објављене, Попик је током 2003. године боравила у сарајевском ноћном бару "Флорида", а почетком 2004. године на подручју Тузле.
У извјештајима се наводи да је заједно са још двије стране држављанке потом пребачена у Зеницу, а током маја радила је у угоститељском објекту "Кинг" у Каонику, на улазу у Лашванску долину.
Полиција ју је 2. јуна 2004. године затекла током рације у том објекту, заједно с још двије жене.
Према тадашњим подацима, Попик је полицији изјавила да није жртва трговине људима, након чега јој је изречена мјера протјеривања са подручја Зеничко-добојског кантона.
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Њен даљњи пут, према архивским извјештајима, водио је преко више мјеста у Централној Босни до Мостара, гдје се појавила у јулу 2004. године, уочи отварања обновљеног Старог моста.
Архивски текстови наводе да је током боравка у Мостару Попик била под надзором особа које су организирале пружање се*суалних услуга.
Према тадашњим полицијским сазнањима, појединци су јој ограничавали кретање, а појавиле су се и тврдње да јој је одузети путни документи.
У извјештајима се спомиње и њено премјештање између различитих локација у Херцеговини, укључујући Мостар, Посушје и Требиње.
Посебну пажњу изазвали су наводи о њеном боравку на подручју Посушја, гдје је, према тадашњим извјештајима, била искориштавана у једном угоститељском објекту.
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У текстовима "Слободне Босне" наводило се да су особе које су организовале проституцију за њено уступање другим особама добијале износе од неколико стотина конвертибилних марака.
Након смрти Попик, мостарска полиција покренула је опсежно криминалистичко истраживање усмјерено на особе осумњичене за организирање проституције и трговину женама.
Један од најупечатљивијих дијелова архивских текстова односи се на начин на који је Олена Попик искориштавана током посљедњих мјесеци живота.
Док су се у ранијем периоду за њене се*суалне услуге наводили износи од неколико стотина марака, у посљедњим седмицама, када јој се здравствено стање озбиљно погоршало, спомињала се цијена од свега 20 КМ.
Према тадашњим извјештајима, била је тешко болесна, али су особе које су је надзирале наставиле организовати њено се*суално искориштавање.
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У архивским текстовима изнесени су и посебно забрињавајући наводи о малољетницима који су долазили у контакт с њом. Ти су наводи представљени као незваничне информације из 2004. године, без приложених доказа о свим појединачним случајевима.
Након њене смрти појавиле су се тврдње да је Олена Попик током боравка у Босни и Херцеговини ХИВ-ом заразила више од 5.000 особа.
Такав је навод објављен у тексту "Слободне Босне" од 11. новембра 2004. године, који је потписала новинарка Мирха Дедић.
Међутим, доступни архивски материјал не садржи потврду да је толики број људи доиста био заражен нити да је било могуће утврдити њихов извор заразе.
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Важно је разликовати ХИВ инфекцију од АИДС-а, који представља узнапредовали стадијум болести, као и чињеницу да се из самог броја се*суалних контаката не може закључити колико је особа заражено.
Према тадашњим медијским извјештајима, Попик је боловала од више тешких болести, међу којима су наведени АИДС, туберкулоза, сифилис и хепатитис Ц.
Након смрти Олене Попик полиција је покренула истрагу особа за које се сумњало да су учествовале у њеном искориштавању.
Према архивском извјештају из децембра 2004. године, у притвору су се тада налазили Милан Галић из Осоја код Посушја те Един Кресо и Џенан Голић из Мостара.
Они су се сумњичили за повезаност с организовањем проституције, а тадашњи тужилац Мирослав Марковић саслушао је осумњичене, након чега им је одређен једномјесечни притвор.
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МУП Херцеговачко-неретванског кантона успоставио је сарадњу с другим полицијским и надлежним институцијама у БиХ ради прикупљања доказа и утврђивања одговорности особа укључених у случај.
Ријеч је о подацима о тадашњој фази истраге, који сами по себи не представљају потврду кривице нити говоре о коначном судском исходу.
Посмртни остатци Олене Попик након њене смрти превезени су из Мостара преко Сарајева у Украјину, гдје је покопана.
Имала је само 21 годину.
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Њена прича остала је забиљежена у медијским архивима као један од случајева који су почетком 2000-их отворили питања трговине људима, организоване проституције и искориштавања жена у Босни и Херцеговини.
Поново објављени текстови, које доноси "Фокус.ба", свједоче о великој пажњи коју је случај изазвао 2004. године, али и о потреби да се тадашње тврдње, посебно оне о броју наводно заражених особа, разликују од медицински и правно потврђених чињеница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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