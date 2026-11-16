Аутор:АТВ редакција
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Луксембург, једна од најбогатијих земаља Европе, тражи раднике у 20 дефицитарних занимања и олакшава запошљавање странаца. Просјечна бруто плата износи чак 7.133 евра мјесечно.
Једна од најбогатијих европских држава суочава се са великим недостатком радне снаге. Луксембург, земља са највишим просјечним зарадама у Европској унији, све теже проналази квалификоване раднике, због чега су тамошње власти одлучиле да олакшају запошљавање странаца у 20 дефицитарних занимања.
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Према најновијим подацима Евростата, објављеним 6. новембра, просјечна годишња бруто зарада у Луксембургу у 2025. години износила је чак 85.600 евра, односно приближно 7.133 евра мјесечно.
Луксембург је тако задржао прво мјесто у Европској унији, испред Данске, гдје просјечна годишња зарада износи 73.500 евра, и Ирске са 64.400 евра. Просјек на нивоу цијеле Европске уније знатно је нижи и износи 41.500 евра годишње, преноси Јутарњи лист.
Луксембуршка агенција за запошљавање (АДЕМ) објавила је списак 20 занимања у којима постоји посебно изражен недостатак радника. Послодавцима је за ова занимања олакшано запошљавање стручњака из земаља које нису чланице Европске уније.
Највећа потражња постоји у финансијском и банкарском сектору. Траже се финансијски аналитичари, стручњаци за процјену кредитног ризика, банкарски саветници, ревизори, правници и стручњаци за финансијска тржишта.
Велики недостатак радника присутан је и у ИТ сектору. Луксембуршким компанијама потребни су програмери, стручњаци за развој софтвера, администратори информационих система, као и радници задужени за техничку подршку и одржавање ИТ инфраструктуре.
Радници се траже и у здравству и социјалној заштити, посебно медицинске сестре и техничари, неговатељи, социјални радници и васпитачи.
Могућности за запошљавање постоје и у грађевинарству и индустрији. Међу траженим занимањима су кровопокривачи, индустријски механичари, аутолимари и стручњаци за уградњу и одржавање индустријске опреме, као и инжењери који се баве контролом квалитета, истраживањем и развојем.
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Списак дефицитарних занимања ажурира се сваке године. Током 2026. на њега су додата поједина грађевинска и индустријска занимања, док су неки рачуноводствени послови уклоњени са списка.
Како би привукао раднике из иностранства, Луксембург је поједноставио поступак запошљавања држављана земаља које нису чланице Европске уније. За занимања са списка дефицитарних послова послодавци могу да добију потребну потврду у року од само пет радних дана.
Тиме се скраћује поступак запошљавања страних радника, али то не значи да они аутоматски добијају радну и боравишну дозволу. И даље морају да испуне прописане услове.
Иако зараде у Луксембургу могу бити знатно више него, велики дио прихода одлази на становање и остале животне трошкове.
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Према истраживању које је луксембуршко Министарство становања објавило у јуну ове године, за више од половине анализираних станова мјесечна кирија износи између 1.000 и 1.750 евра, док се за дио станова плаћа и више од 2.000 евра.
Притом се наведени износи односе на постојеће уговоре о закупу, па цијене за особе које тек траже стан могу бити другачије.
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