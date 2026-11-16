Отвара ли се лов на Зеленског: Спомиње се укидање забране атентата

Аутор:АТВ редакција
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Русија наводно укида прећутну забрану атентата на предсједника Украјине Володимира Зеленског и чланове Главног штаба Украјинских оружаних снага.
Наводно је та одлука донесена на затвореној сједници руског Вијећа безбједности, објавио је "Московски комсомолец", руски таблоид близак Кремљу, позивајући се на неколико војних и политичких канала на Телеграму.
Иако рат траје скоро пет година, постоји неписани договор да Руси и Украјинци неће покушати ликвидирати политичка руководства супротне стране.
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Према објављеној информацији, забрана атентата на Зеленског и високе часнике украјинских оружаних снага могла би бити укинута, а оваква одлука донесена је након затвореног састанка Вијећа безбједности Русије, на којем су званичници тражили дозволу за физичку елиминацију највишег војног и политичког руководства Украјине.
"Московски комсомолец" је пренио објаве војних канала, који су се позвали на неименоване изворе у Вијећу безбједности, према којима је "кап која је прелила чашу били су текући напади на Лењинградску област, посебно на балтички извозни центар и луку Уст-Луга".
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Радило се о акцији 11. новембра, када је уништено најмање пет резервоара горива у украјинском нападу на луку Уст-Луга у Лењинградској области, што су потврдили сателитски снимци које је 15. новембра објавио Радио Либерти.
Уст-Луга је највећа лука на Балтичком мору и друга највећа у Русији након Новоросијска, те једна од пет највећих лука у Европи. Посљедњих мјесеци више је пута била погођена украјинским нападима дронова.
У извјештају о нападу, Служба безбједности Украјине навела је да је, осим складишта за нафту у Уст-Луги, успјешно нападнут и мали ракетни брод Наро-Фоминск. Ову информацију касније је званично потврдило финско Министарство одбране, које је појаснило да се напад догодио у близини руског острва Гогланд, које се налази отприлике 85 километара од Уст-Луге.
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Извори "Московског комсомолеца" тврде да су на састанку безбједносни званичници захтијевали да се одустане од претходних прешутних договора о остављању Зеленског и његове пратње на миру те да се одобри физичко уклањање званичника кијевског режима. Према изворима, учесници састанка Вијећа безбједности Русије сматрају пасивну одбрамбену стратегију узалудном – што је прешутно признање да Русија није у стању заштитити се од украјинских напада дроновима у Лењинградској области или било гдје другдје. У међувремену, нити њихови узвратни напади на мостове у Украјини и енергетски сектор нису зауставили нападе на руска предузећа.
Стога су безбједносне снаге предложиле радикалније рјешење, а то је уклањање оних који су давали наредбе за нападе на руске циљеве.
"Тврдокорни став безбједносних снага приписује се и немогућности постизања договора с Кијевом под садашњим руководством. Или ће специјалне службе и Космичко-ваздушке снаге добити зелено свјетло за циљање бункера и колона возила вођа кијевске хунте тешким хиперсоничним оружјем, или ћемо наставити плаћати њихову некажњивост животима наших грађана и запаљеним творницама", цитира се писање портала "Блокнот".
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Како би поткријепили тврдње да могу ликвидирати Зеленског, ако то желе, Руси су објавили да су почетком новембра њихове оружане снаге извеле операцију уништавања подземног бункера препуног припадника украјинских безбједносних снага и оператера дронова у близини Запорожја. Убијено је отприлике 50 украјинских милитаната.
"Војни стручњак и сарадник канала Фајттербомбер примијетио је да је овај напад показао да руске оружане снаге сада имају способност "потпуно уништити прилично велике подземне бункере на значајној удаљености од линије контакта. Такође је подсјетио да тротонске једрилице ФАБ-3000 и балистичке ракете Искандер, као и друга продорна средства из ваздуха и на земљи, имају исту продорну моћ која је способна уништити закопана склоништа", тврди московски таблоид.
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