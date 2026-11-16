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Милан Шикањић незаустављив у дресу Лакташа: У три дана два хет-трика.

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АТВ редакција
16.11.2026 19:45

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Милан Шикањић незаустављив у дресу Лакташа: У три дана два хет-трика.
Фото: АТВ

Милан Шикањић у дресу Лакташа руши све рекорде. Сјајни нападач је у сјајној голгетерској серији, а минуле седмице постигао је два хет-трика.

Прво против Слоге у Купу Републике Српске, а потом и у убједљивој првенственој побједи Лакташа против Фамоса. Са 18 голова убједљиво је најбољи стријелац лиге.

Тим Слободана Старчевића води велику битку са требињским Леотаром за титулу јесењег шампиона, а коло прије одласка на паузу екипе су поравнате на врху табеле са по 40 бодова. Након епизоде у Зрињском Шикањић се овог љета вратио у Лакташе и одмах започео голгетерски низ.

Завјесу на јесењи дио сезоне фудбалери Лакташа спустиће предстојећег викенда када их очекује гостовање екипи Сутјеске. Прије пута у Фочу у сриједу од 17 часова дочекују бијељински Радник у четвртфиналу Купа Републике Српске

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Тагови :

Милан Шикањић

фудбалер

Лакташи

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