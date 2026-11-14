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Лоше прво полувријеме коштало БиХ: Швеђани славили у Стокхолму

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АТВ редакција
14.11.2026 22:39

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Лоше прво полувријеме коштало БиХ: Швеђани славили у Стокхолму
Фото: Tanjug / AP / Anders Wiklund

Репрезентација БиХ поражена је од Шведске у Стокхолму резултатом 3:2 у утакмици петог кола групе Б4 Лиге нација.

Није добро почело по изабранике Сергеја Барбареза. Након 11 минута Швеђани су водили са 2:0, а стријелци су били Свенсон и Ђокереш из пенала.

Швеђани су наставили са нападима, да би у 23. минуту постигли и трећи погодак, али је поништен због офсајда.

Ипак, БиХ је примила трећи погодак у првом дијелу. У судијској надокнади опет је био сигуран Ђокереш и опет из пенала.

Друго полувријеме, друга прича. Одлично је почела БиХ и Гиговић је у 48. смањио на 3:1.

Неизвјесност у меч је вратио Колашинац који је погодио главом након корнера за 3:2.

Иако је до краја меча БиХ имала неколико добрих шанси, до промјене резултата није дошло.

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Тагови :

Фудбал

Лига нација

Фудбалска репрезентација БиХ

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