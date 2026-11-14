Лоше прво полувријеме коштало БиХ: Швеђани славили у Стокхолму

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација БиХ поражена је од Шведске у Стокхолму резултатом 3:2 у утакмици петог кола групе Б4 Лиге нација.
Није добро почело по изабранике Сергеја Барбареза. Након 11 минута Швеђани су водили са 2:0, а стријелци су били Свенсон и Ђокереш из пенала.
Швеђани су наставили са нападима, да би у 23. минуту постигли и трећи погодак, али је поништен због офсајда.
Ипак, БиХ је примила трећи погодак у првом дијелу. У судијској надокнади опет је био сигуран Ђокереш и опет из пенала.
Друго полувријеме, друга прича. Одлично је почела БиХ и Гиговић је у 48. смањио на 3:1.
Неизвјесност у меч је вратио Колашинац који је погодио главом након корнера за 3:2.
Иако је до краја меча БиХ имала неколико добрих шанси, до промјене резултата није дошло.
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