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Партизану укинута суспензија

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АТВ редакција
14.11.2026 10:31

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Партизану укинута суспензија
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Фудбалском клубу Партизан укинута је суспензија ФИФА за регистровање нових играча.

Свега 12 дана након што се нашао на листи суспендованих клубова, клуб из Хумске ријешио је спор са бившим фудбалером Френком Канутеом.

Како преноси Меридиан спорт, црно-бијели су у међувремену ријешили све административне препреке и испунили неопходне услове, чиме су избегли даље санкције и омогућили укидање забране.

Партизан се на листи ФИФА нашао након одлуке Суда за спортску арбитражу у Лозани у корист адвоката некадашњег везисте.

Предсједник Партизана Расим Љајић тада је истакао да је клуб одмах реаговао, уз објашњење да је проблем настао током мандата претходног руководства.

Укидање суспензије значи да ће Партизан моћи несметано да региструје нова појачања у наредном прелазном року.

(Б92)

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Тагови :

ФК Партизан

суспензија

забрана

ФИФА

играчи

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