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Покетино заплакао јер иде у Јунајтед: "Тешко је одбити"

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АТВ редакција
13.11.2026 21:49

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Покетино заплакао јер иде у Јунајтед: "Тешко је одбити"
Фото: Tanjug / AP / Colin Hubbard

Аргентинац Маурисио Покетино каже да је одлука да напусти мјесто селектора САД и постане менаџер Манчестер јунајтеда једна од најтежих у његовој каријери.

Покетино ће на „Олд Трафорду“ замијенити Мајкла Карика, а „Би-Би-Си“ пише да је потписао уговор на двије и по године.

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Јунајтед је платио откупну клаузулу од око 7,4 милиона фунти како би Покетино напустио америчку репрезентацију.

Током конференције се расплакао и захвалио Фудбалском савезу САД.

„Тешко је сада причати. Ја сам веома емотиван човјек. То је веома тешка одлука. Али, ми смо професионалци и трудимо се да остваримо своје снове“, рекао је Покетино.

Понуда да води Јунајтед била је превише добра да би је одбио.

„Никада нисам рекао да желим да се вратим, али они знају да се у каријери не указује много прилика попут оне у Јунајтеду. Када се укаже, тешко је одбити“, додао је.

Покетино ће преузети Јунајтед, који има најгори почетак сезоне у посљедњих 40 година и налази се тек на 18. мјесту Премијер лиге.

Његова прва утакмица биће 22. новембра на „Енфилду“ против Ливерпула, преноси Б92.

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Тагови :

Маурисио Покетино

Манчестер јунајтед

Фудбал

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