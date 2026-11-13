Покетино заплакао јер иде у Јунајтед: "Тешко је одбити"

Аутор:АТВ редакција
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Аргентинац Маурисио Покетино каже да је одлука да напусти мјесто селектора САД и постане менаџер Манчестер јунајтеда једна од најтежих у његовој каријери.
Покетино ће на „Олд Трафорду“ замијенити Мајкла Карика, а „Би-Би-Си“ пише да је потписао уговор на двије и по године.
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Јунајтед је платио откупну клаузулу од око 7,4 милиона фунти како би Покетино напустио америчку репрезентацију.
Током конференције се расплакао и захвалио Фудбалском савезу САД.
„Тешко је сада причати. Ја сам веома емотиван човјек. То је веома тешка одлука. Али, ми смо професионалци и трудимо се да остваримо своје снове“, рекао је Покетино.
Outgoing USMNT head coach Mauricio Pochettino, visibly emotional as he addresses his departure publicly for the first time here at US Soccer HQ outside Atlanta. More to come in a bit. https://t.co/rc0BRMkwJq— Pablo Iglesias Maurer (@MLSist) November 13, 2026
Понуда да води Јунајтед била је превише добра да би је одбио.
„Никада нисам рекао да желим да се вратим, али они знају да се у каријери не указује много прилика попут оне у Јунајтеду. Када се укаже, тешко је одбити“, додао је.
Покетино ће преузети Јунајтед, који има најгори почетак сезоне у посљедњих 40 година и налази се тек на 18. мјесту Премијер лиге.
Његова прва утакмица биће 22. новембра на „Енфилду“ против Ливерпула, преноси Б92.
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