Кериков опрошај од Јунајтеда: "Од сада ћу бити уз вас са стране"

Аутор:АТВ редакција
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Мајкл Керик огласио се дан након што је добио отказ у Манчестер јунајтеду, поручивши да ће заувијек остати везан за клуб и да му жели све најбоље.
Енглески стручњак захвалио је навијачима, играчима и сарадницима, док је на његово мјесто већ именован Маурисио Покетино.
Карик је на клупу „црвених ђавола“ првобитно стигао као привремено решење, након бурног растанка клуба са Рубеном Аморимом у јануару. Успио је да избори пласман у Лигу шампиона, због чега је добио двогодишњи уговор и прилику да трајно преузме екипу.
Ипак, резултати су се у актуелној сезони драстично погоршали. Јунајтед је, према наводима извора, освојио само једну побједу у првих десет првенствених утакмица и нашао се у зони испадања Премијер лиге.
Управа је због тога одлучила да смијени Керика, а као његов насљедник именован је Маурисио Покетино, досадашњи селектор репрезентације Сједињених Америчких Држава и некадашњи тренер Тотенхема, Челсија и Пари Сен Жермена.
"Желим Манчестер јунајтеду само успјех. Овај клуб је био огроман дио мог живота и то се никада неће промијенити. Увијек ћу бити поносан на своју улогу и увек ћу жељети најбоље овом клубу. Од сада ћу бити уз вас, посматрати са стране и навијати за момке", написао је Керик на Инстаграму.
Бивши репрезентативац Енглеске захвалио је свима са којима је сарађивао током мандата, истичући колико му је значило што је добио прилику да води клуб за који је емотивно везан.
"Имао сам огромну привилегију да предводим Манчестер јунајтед, фудбалски клуб који волим. Мало људи добије прилику да то доживи и осјети, због чега сам неизмјерно захвалан. Уз такву прилику долази и велика одговорност, а када сте у Манчестер јунајтеду, морате да разумијете шта то значи. Овај клуб је другачији од свих осталих. Има културу, вриједности и принципе који морају да се поштују, а који су грађени током дугог низа година. Манчестер јунајтед је јединствен клуб, са историјом и значајем који се не могу занемарити. Управо то ме је инспирисало сваког дана", поручио је Карик.
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