Манчестер сити уложио жалбу, ако буде одбијена могуће избацивање из лиге

Аутор:АТВ редакција
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Манчестер сити суочава се са могућим избацивањем из Премијер лиге уколико његова жалба у децембру буде одбијена, објавио је данас „Фајненшел тајмс“ (Financial Times).
– Манчестер сити ће се суочити са санкцијама 2027. године ако његова жалба не буде усвојена. Жалба у случају финансијског прекршаја биће разматрана средином децембра. Новчане казне, одузимање бодова или чак искључење из Премијер лиге међу могућим су казнама – тврди лист.
Манчестер сити проглашен је кривим по 114 од укупно 115 тачака оптужнице за кршење финансијских правила Премијер лиге у периоду од сезоне 2009/10. до 2017/18, као и за одсуство сарадње у истрагама до фебруара 2023. године.
Клубовима у Енглеској су за много мање прекршаје одузимани бодови, углавном од четири до 12, па су енглески медији увјерени да ће Сити бити кажњен одузимањем толиког броја бодова да ће наредне сезоне играти у другој лиги, или да ће остати у Премијер лиги за наредну сезону, али са толиким минусом бодова да ће сигурно испасти у Чемпионшип.
Већина клубова из Енглеске сматра да би, у случају да буде драконски кажњен, Манчестер сити морао да остане и без свих трофеја које је освојио, преноси Танјуг.
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