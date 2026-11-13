Logo

Лионел Меси се враћа у Аргентину

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 21:27

Коментари:

0
Лионел Меси се враћа у Аргентину
Фото: Tanjug / AP / Gustavo Garello

Лионел Меси поново ће заиграти пред аргентинском публиком, овог пута у дресу Интер Мајамија.

Амерички клуб договорио је пријатељску утакмицу са Ривер Платом, која ће бити одиграна 19. јануара 2027. године на стадиону „Мас Монументал“ у Буенос Ајресу.

Вијест о сусрету два клуба објавила је Ривер Плата на званичном налогу на друштвеној мрежи X.

За аргентинског великана то ће бити прилика да угости једног од најбољих фудбалера свих времена, док ће за Месија гостовање имати посебан значај због повратка у домовину.

Утакмица је заказана у периоду припрема Интер Мајамија за нову сезону МЛС, а очекује се велико интересовање навијача.

Меси је члан Интер Мајамија од љета 2023. године, када је у амерички фудбал стигао послије двије сезоне проведене у Пари Сен Жермену. За клуб са Флориде дебитовао је 21. јула 2023. против Круз Асула у Лига купу и одмах постигао побједоносни гол из слободног ударца.

Од његовог доласка Интер Мајами је освојио Лига куп, као и трофеј намењен најбољој екипи регуларног дијела МЛС сезоне.

Аргентинац је у међувремену продужио сарадњу са клубом, а уговор му важи до краја 2028. године.

Гостовање Ривер Плати биће једна од најатрактивнијих утакмица Интер Мајамија у припремном периоду, а за публику у Буенос Ајресу нова прилика да на дјелу види доскорашњег капитена репрезентације Аргентине.

(Спортклуб)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

пријатељски меч

Коментари (0)

Више из рубрике

Роналдо спрема спектакуларан опроштај – Месија жели уз себе, а Реал Мадрид је прецртао!

Фудбал

Роналдо спрема спектакуларан опроштај – Месија жели уз себе, а Реал Мадрид је прецртао!

5 ч

0
Кериков опрошај од Јунајтеда: "Од сада ћу бити уз вас са стране"

Фудбал

Кериков опрошај од Јунајтеда: "Од сада ћу бити уз вас са стране"

5 ч

0
Манчестер сити уложио жалбу, ако буде одбијена могуће избацивање из лиге

Фудбал

Манчестер сити уложио жалбу, ако буде одбијена могуће избацивање из лиге

7 ч

0
Италијански играч Пио Еспозито, десно, слави након што је постигао гол током фудбалске утакмице Лиге нација УЕФА између Италије и Француске у Милану, Италија, у четвртак, 12. новембра 2026.

Фудбал

Италија преокретом срушила Француску: Еспозито јунак велике побједе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима