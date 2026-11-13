Лионел Меси се враћа у Аргентину

Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси поново ће заиграти пред аргентинском публиком, овог пута у дресу Интер Мајамија.
Амерички клуб договорио је пријатељску утакмицу са Ривер Платом, која ће бити одиграна 19. јануара 2027. године на стадиону „Мас Монументал“ у Буенос Ајресу.
Вијест о сусрету два клуба објавила је Ривер Плата на званичном налогу на друштвеној мрежи X.
За аргентинског великана то ће бити прилика да угости једног од најбољих фудбалера свих времена, док ће за Месија гостовање имати посебан значај због повратка у домовину.
Утакмица је заказана у периоду припрема Интер Мајамија за нову сезону МЛС, а очекује се велико интересовање навијача.
Меси је члан Интер Мајамија од љета 2023. године, када је у амерички фудбал стигао послије двије сезоне проведене у Пари Сен Жермену. За клуб са Флориде дебитовао је 21. јула 2023. против Круз Асула у Лига купу и одмах постигао побједоносни гол из слободног ударца.
Од његовог доласка Интер Мајами је освојио Лига куп, као и трофеј намењен најбољој екипи регуларног дијела МЛС сезоне.
Аргентинац је у међувремену продужио сарадњу са клубом, а уговор му важи до краја 2028. године.
Гостовање Ривер Плати биће једна од најатрактивнијих утакмица Интер Мајамија у припремном периоду, а за публику у Буенос Ајресу нова прилика да на дјелу види доскорашњег капитена репрезентације Аргентине.
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