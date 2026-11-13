Роналдо спрема спектакуларан опроштај – Месија жели уз себе, а Реал Мадрид је прецртао!

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Кристијано Роналдо могао би да се приближава посљедњем поглављу своје фудбалске каријере.
Португалски ас, који ће у фебруару напунити 42 године, наводно озбиљно разматра могућност да на крају актуелне сезоне окачи копачке о клин, а већ се појављују и прве информације о начину на који би желио да се опрости од фудбала.
Додатну симболику цијелој причи даје његова велика амбиција да стигне до бројке од 1.000 постигнутих голова у професионалној каријери. Уколико оствари тај циљ, могао би да изабере управо тај тренутак за завршетак једне од најимпресивнијих индивидуалних каријера у историји овог спорта.
Према информацијама које је објавио саудијски новинар Абдулазиз Ал-Мураисел на друштвеној мрежи Икс, једна од опција коју Роналдо разматра јесте организација пријатељског сусрета између његовог Ал Насра и репрезентације Португала у Ријаду.
Замисао је да тај догађај окупи бројне фудбалске великане, некадашње саиграче и људе који су обиљежили његову каријеру. Посебно се издваја име Лионела Месија, са којим је годинама водио незаборавну борбу за индивидуална признања и доминацију свјетским фудбалом. Аргентинац би, према наводима, могао да се нађе међу гостима.
Ипак, занимљиво је да Реал Мадрид није предвиђен као учесник овог догађаја. Роналдо је у краљевском клубу провео чак девет сезона, постао најбољи стријелац у његовој историји и освојио бројне трофеје, али његов бивши клуб, према доступним информацијама, неће бити дио планираног опроштаја.
Постоји и још једна препрека која би могла да закомпликује реализацију ове идеје. Роналдо наводно не жели да Жорж Жезус, актуелни селектор Португала, предводи екипу на том сусрету. Њихов недавни сукоб додатно је закомпликовао ситуацију, па би евентуална промена на селекторској позицији могла да буде важна за остварење овог плана.
(б92)
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