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Кукуреља: Не бих дао Златну лопту Кејну

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АТВ редакција
13.11.2026 22:47

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Марк Кукуреља из Реал Мадрида у акцији током фудбалске утакмице Ла Лиге између Реал Мадрида и Севиље у Мадриду, у Шпанији, у недељу, 18. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manu Fernandez

Капитен Енглеске Хари Кејн освојио је Златну лопту ове године први пут у каријери. Имао је феноменалну сезону, али шпански репрезентативац и играч Реал Мадрида Марк Кукурела сматра да Кејн није требало да освоји престижну награду.

„Не бих рекао да је освојио награду неправедно. Ако погледате Кејнове бројке, то је статистика коју можда нико никада неће поновити. Имао је изванредну сезону у том погледу. Али бих Златну лопту дао Јамалу или Мбапеу. То су играчи који би ме као фудбалског навијача натјерали да укључим телевизор. Био сам изненађен што је Кејн освојио награду“, рекао је Кукурела за телевизију Ел Чирингито.

Кејн постигао 73 гола

Капитен Енглеске и најбољи стрелац Бајерна постигао је више од 50 голова за немачки клуб прошле сезоне, а са Енглеском је стигао до полуфинала Свјетског првенства, на крају освојивши бронзану медаљу. Освојио је њемачки дупли колај са Бајерном. Укупно је постигао 73 гола.

Хари Кејн

Фудбал

Хари Кејн освајач Златне лопте!

Играч Барселоне и Кукурељин саиграч Ламин Јамал освојио је награду за најбољег младог играча трећу годину заредом. Чак и тада је било очигледно да неће освојити Златну лопту, преноси Индекс.

„Почаствован сам што сам добио ову награду. Желио сам да је освоји мој саиграч Пау Кубарси. Освајам је трећу годину заредом. Хвала саиграчима из клуба и репрезентације. Наставићу да радим да будем још бољи“, рекао је Ламин Јамал након што је примио награду. Мбапе није освојио ништа прошле сезоне.

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Тагови :

Хари Кејн

Златна лопта

Марк Кукуреља

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