Србија доживјела и пети пораз у Лиги нација, Њемачка славила на „Маракани“

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Србије претрпјела је и пети пораз у Лиги нација у исто толико одиграних утакмица. Овога пута, кобни по Пауновићеве „Орлове“ на стадиону „Рајко Митић“ били су Нијемци, који су славили резултатом 3:1.
Србија је меч завршила са деветорицом играча на терену, пошто су црвене картоне добили Драгојевић и Живковић.
Србија је утакмицу на „Маракани“ играла без селектора Вељка Пауновића на клупи, због одрађивања суспензије.
Већ у трећем минуту капитулирала је одбрана Србије, а мрежу Вање Милинковић-Савића затресао је, нехотице, Срђан Бабић.
Већ у 14. минуту на семафору „Маракане“ био је исписан резултат 0:2.
Флоријан Вирц уписао се у стријелце и било је јасно да се Србији не пише добро.
У 50. минуту било је 0:3 након што је Груда погодио.
Смањио је Бабић у 56. и са тим резултатом је и завршен меч.
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