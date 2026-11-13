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Србија доживјела и пети пораз у Лиги нација, Њемачка славила на „Маракани“

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АТВ редакција
13.11.2026 22:45

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Србија доживјела и пети пораз у Лиги нација, Њемачка славила на „Маракани“
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Фудбалска репрезентација Србије претрпјела је и пети пораз у Лиги нација у исто толико одиграних утакмица. Овога пута, кобни по Пауновићеве „Орлове“ на стадиону „Рајко Митић“ били су Нијемци, који су славили резултатом 3:1.

Србија је меч завршила са деветорицом играча на терену, пошто су црвене картоне добили Драгојевић и Живковић.

Србија је утакмицу на „Маракани“ играла без селектора Вељка Пауновића на клупи, због одрађивања суспензије.

Већ у трећем минуту капитулирала је одбрана Србије, а мрежу Вање Милинковић-Савића затресао је, нехотице, Срђан Бабић.

Већ у 14. минуту на семафору „Маракане“ био је исписан резултат 0:2.

Флоријан Вирц уписао се у стријелце и било је јасно да се Србији не пише добро.

У 50. минуту било је 0:3 након што је Груда погодио.

Смањио је Бабић у 56. и са тим резултатом је и завршен меч.

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Тагови :

Србија

Фудбал

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