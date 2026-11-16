Драган Стојковић Пикси има нови посао

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни српски фудбалер и тренер Драган Стојковић Пикси има нови ангажман. Први пут послије дебакла на клупи Србије, још од прије годину дана у Лесковцу са Албанијом, Пикси је пронашао свој идући посао. Као што се најављивало претходних дана, Пикси одлази у Кину, гдје је већ биљежио лијепе тренерске успјехе.
У питању је кинески клуб Шандонг Тајшан, не толико познат, чак ни у азијским оквирима. За сада нема информација колико дуго ће бити на клупи Шандонга, као ни колико новца ће добити од Кинеза.
Интересантно је да је Драган Стојковић Пикси повратник у кинески фудбал. Прије него што ће сјести на клупу Србије, сада већ давне 2021. године, Писки је тренирао кинески Гуангџоу R&F. У том тренутку радило се о једном од најјачих кинеских клубова у коме су плате биле изузетно високе, пошто је на помолу била експанзија тамошњег фудбала - која се додуше завршила неславно.
Пикси је водио Гуангџоу од 2015. до 2020. године и одликовао га је нападачки стил фудбала, али није успио да са овим клубом дође до шампионског пехара. Укупно, водио је Гуангџоу на 141 утакмици и остварио је 57 побједа, 26 ремија и 58 пораза.
Осим на клупи Кинеза и репрезентације Србије, водио је и своју Нагоју.
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