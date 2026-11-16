Logo

Драган Стојковић Пикси има нови посао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 10:16

Коментари:

0
Драган Стојковић Пикси има нови посао
Фото: Агенција Анадолија

Легендарни српски фудбалер и тренер Драган Стојковић Пикси има нови ангажман. Први пут послије дебакла на клупи Србије, још од прије годину дана у Лесковцу са Албанијом, Пикси је пронашао свој идући посао. Као што се најављивало претходних дана, Пикси одлази у Кину, гдје је већ биљежио лијепе тренерске успјехе.

У питању је кинески клуб Шандонг Тајшан, не толико познат, чак ни у азијским оквирима. За сада нема информација колико дуго ће бити на клупи Шандонга, као ни колико новца ће добити од Кинеза.

Пикси већ радио у Кини

Интересантно је да је Драган Стојковић Пикси повратник у кинески фудбал. Прије него што ће сјести на клупу Србије, сада већ давне 2021. године, Писки је тренирао кинески Гуангџоу R&F. У том тренутку радило се о једном од најјачих кинеских клубова у коме су плате биле изузетно високе, пошто је на помолу била експанзија тамошњег фудбала - која се додуше завршила неславно.

Пикси је водио Гуангџоу од 2015. до 2020. године и одликовао га је нападачки стил фудбала, али није успио да са овим клубом дође до шампионског пехара. Укупно, водио је Гуангџоу на 141 утакмици и остварио је 57 побједа, 26 ремија и 58 пораза.

Осим на клупи Кинеза и репрезентације Србије, водио је и своју Нагоју.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Стојковић Пикси

Кина

Коментари (0)

Прочитајте више

Пикси преузима нову репрезентацију?

Фудбал

Пикси преузима нову репрезентацију?

2 мј

0
Умрла мајка Драгана Стојковића Пиксија

Фудбал

Умрла мајка Драгана Стојковића Пиксија

3 мј

0
Спот за прославу јубилеја Апатинске пиваре, бренд Јелен пиво. Александар Стојковић Пикси држи пиво.

Друштво

Апатинска пивара прославља 270 година постојања

7 мј

0
Мали Пикси доживио клиничку смрт

Друштво

Мали Пикси умро, а онда оживио: Открио како изгледа са друге стране

7 мј

0

Више из рубрике

Венгер одустао од кандидатуре за првог човјека ФИФА

Фудбал

Венгер одустао од кандидатуре за првог човјека ФИФА

13 ч

0
Лоше прво полувријеме коштало БиХ: Швеђани славили у Стокхолму

Фудбал

Лоше прво полувријеме коштало БиХ: Швеђани славили у Стокхолму

1 д

2
Португалац Кристијано Роналдо припрема се да изведе једанаестерац током утакмице осмине финала Европског првенства 2024. године између Португалије и Словеније у Франкфурту, Њемачка, у понедјељак, 1. јула 2024. године.

Фудбал

Вече за историју у Браги – Португалија одаје признање Кристијану Роналду

1 д

0
Партизану укинута суспензија

Фудбал

Партизану укинута суспензија

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима