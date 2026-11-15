Венгер одустао од кандидатуре за првог човјека ФИФА

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи менаџер Арсенала Арсен Венгер одустао је од кандидатуре за предсједника Међународне фудбалске федерације (ФИФА).
Венгер (77) тренутно обавља функцију директора ФИФА за глобални развој фудбала. Он је разматрао могућност да се кандидује за предсједника ФИФА, али су извори "ББЦ" потврдили да је одустао од те намјере.
Венгер је наводно имао и подршку Европске фудбалске уније (УЕФА), која се противи актуелном предсједнику ФИФА Ђанију Инфантину, који је раније потврдио да ће се поново кандидовати за ову функцију.
Британски медији наводе да УЕФА не одустаје од намјере да пронађе алтернативног кандидата Инфантину, а рок за пријаву истиче у сриједу, 18. новембра.
Некадашњи фудбалер Тотенхема Рамон Вега најавио је раније кандидатуру за предсједника ФИФА, као и почасни предсједник Фудбалског савеза Јапана Козо Ташима, који још није обезбиједио потребних пет номинација националних Савеза.
"ББЦ" преноси да Инфантино и даље има подршку савеза из Јужне Америке, Африке и Азије, а актуелни предсједник ФИФА је недавно изјавио да ужива подршку "убједљиве већине" у свјетском фудбалу.
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