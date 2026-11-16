Возач доживио срчани удар, аутобус слетио у море: Има погинулих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а десет је повријеђено након што је данас минибус пао у море у округу Ајвалик у Баликесиру у Турској.
Како је саопштено, минибус са путницима се сурвао у море након што је возач доживио срчани удар за воланом и изгубио контролу над возилом, преноси Сабах.
Према саопштењу канцеларије гувернера Баликесира, возач, Батухан Јилмаз, је погинуо, док је 10 путника, укључујући и једно дијете, спашено из мора и нису у животној опасности.
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Инцидент се догодио око 12.30 часова на Ататурковом булевару у Ајвалику, преноси ГласСрпске.
"Возач путничког минибуса који је саобраћао на релацији Ајвалик-Саримсакли изгубио је контролу над возилом након што је доживио срчани удар. Ватрогасна служба Градске општине Баликесир Ајвалик упутила је на мјесто несреће три возила и осморо људи. Спасилачка операција коју су спровели полиција, ватрогасци и обалска стража је завршена, минибус је извучен из воде помоћу ауто-дизалице", наводи се у саопштењу.
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