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Возач доживио срчани удар, аутобус слетио у море: Има погинулих и повријеђених

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АТВ редакција
16.11.2026 19:44

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аутобус сједишта вожња путници
Фото: Pexel/Erik Schereder

Једна особа је погинула, а десет је повријеђено након што је данас минибус пао у море у округу Ајвалик у Баликесиру у Турској.

Како је саопштено, минибус са путницима се сурвао у море након што је возач доживио срчани удар за воланом и изгубио контролу над возилом, преноси Сабах.

Према саопштењу канцеларије гувернера Баликесира, возач, Батухан Јилмаз, је погинуо, док је 10 путника, укључујући и једно дијете, спашено из мора и нису у животној опасности.

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Инцидент се догодио око 12.30 часова на Ататурковом булевару у Ајвалику, преноси ГласСрпске.

"Возач путничког минибуса који је саобраћао на релацији Ајвалик-Саримсакли изгубио је контролу над возилом након што је доживио срчани удар. Ватрогасна служба Градске општине Баликесир Ајвалик упутила је на мјесто несреће три возила и осморо људи. Спасилачка операција коју су спровели полиција, ватрогасци и обалска стража је завршена, минибус је извучен из воде помоћу ауто-дизалице", наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Турска

Саобраћајна несрећа

повријеђени

погинули

путници

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