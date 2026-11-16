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Општина у Српској организује школу скијања за основце: Пријаве до 25. новембра

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АТВ редакција
16.11.2026 19:29

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Општина у Српској организује школу скијања за основце: Пријаве до 25. новембра
Фото: Unsplash

Општина Трново позива родитеље дјеце која похађају Основну школу "Свети Сава" у овој локалној заједници, да до 25. новембра пријаве своје малишане за учешће у школи скијања.

Циљ ове активности је да се дјеци омогући упознавање са зимским спортовима, стицање и усавршавање скијашких вјештина, као и подстицање здравог и активног начина живота, саопштено је из Општинске управе.

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Приликом пријаве потребно је доставити име и презиме дјетета, разред који похађа, да ли зна да скија, број обуће, висину и тежину, те име и презиме родитеља/старатеља и контакт телефон.

"Позивамо све родитеље ученика основне школе да искористе ову прилику и пријаве своју дјецу у предвиђеном року, како би се благовремено извршиле припреме за реализацију школе скијања", наводе из Општинске управе, преноси Срна.

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Тагови :

Трново

скијање

Дјеца

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