Обавезно истицање заставе Српске 21. новембра

Аутор:АТВ редакција
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Сва правна лица на подручју Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе имају обавезу да на својим објектима истакну заставу Републике Српске у суботу, 21. новембра, поводом обиљежавања Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.
Ова обавеза се односи на заједнице етажних власника /јер су регистроване као правна лица/, привредна друштва, самосталне предузетнике, све пословне просторе, продавнице и локале који обављају дјелатност на подручју ове двије општине.
Из општинских управа су напоменули да би заставе требале да буду истакнуте на видним мјестима и окренуте према саобраћајници, најкасније до јутарњих часова у суботу.
Посебно је важно да заставе буду правилно постављене, уредне и неоштећене, како би биле достојно истакнуте.
Комунална полиција ће тог дана вршити контролу и надзор на терену.
"Субјектима који не буду имали истакнуту заставу на прописан начин биће изречени прекршајни налози, у складу са важећим прописима", навели су из општинских управа, а преноси Срна.
Из општине Источна Илиџа су напоменули да је заставе потребно скинути у року од 24 часа по истеку празника.
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ у Републици Српској обиљежава се као републички празник.
Општи оквирни споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски мировни споразум, договорен је 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази "Рајт-Патерсон" код Дејтона у америчкој држави Охајо, а званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.
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