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Обавезно истицање заставе Српске 21. новембра

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АТВ редакција
16.11.2026 10:40

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Јединство се не може постићи ако изостаје стални унутрашњи дијалог. Слабо га је међу српским представницима било од Дејтона до данас. Умјесто јединства имамо интересне политике, конфликте и сукобе, оцјена је Драгомира Вуковића. Српско јединство у Сарајеву је кључ стабилности Републике Српске.
Фото: ATV

Сва правна лица на подручју Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе имају обавезу да на својим објектима истакну заставу Републике Српске у суботу, 21. новембра, поводом обиљежавања Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

Ова обавеза се односи на заједнице етажних власника /јер су регистроване као правна лица/, привредна друштва, самосталне предузетнике, све пословне просторе, продавнице и локале који обављају дјелатност на подручју ове двије општине.

Из општинских управа су напоменули да би заставе требале да буду истакнуте на видним мјестима и окренуте према саобраћајници, најкасније до јутарњих часова у суботу.

Посебно је важно да заставе буду правилно постављене, уредне и неоштећене, како би биле достојно истакнуте.

Комунална полиција ће тог дана вршити контролу и надзор на терену.

"Субјектима који не буду имали истакнуту заставу на прописан начин биће изречени прекршајни налози, у складу са важећим прописима", навели су из општинских управа, а преноси Срна.

Из општине Источна Илиџа су напоменули да је заставе потребно скинути у року од 24 часа по истеку празника.

Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ у Републици Српској обиљежава се као републички празник.

Општи оквирни споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски мировни споразум, договорен је 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази "Рајт-Патерсон" код Дејтона у америчкој држави Охајо, а званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.

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Тагови :

Застава Републике Српске

Дејтонски споразум

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