Бијељина –град у коме је очекивано ћутати када не добијате плату

Аутор:Сања Трифковић
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Радници Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ добили су септембарску плату. Регрес за август, регрес и топли оброк за септембар још нису. Након 6 дана штрајк прекидају али уколико плата и све накнаде не буду уплаћене сваког првог у мјесецу у штрајк улазе поново.
„Ми смо данас добили плату за септембар мјесец и након састанка који смо имали у просторијама наше установе донијета је одлука да радници вртића „Чика Јова Змај“, данас изађу из штрајка, због добробити дјеце и родитеља, ми ћемо овим путем и даље да најавимо синдикалне активности, које ће од понедјељка да се наставе“, рекла је Адриана Мирић, предсједник Синдикалне организације ЈПУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, Бијељина.
Плата, а поготово накнаде дуже вријеме су лутрија и за раднике Градске управе. Њих неколико одлучило је да не ћути.
„Хајде поред тога што не добијамо лична примања, ми смо у свакодневном страху. Ево видите кад уђемо у нашу лијепу зграду, ми очекујемо значи те премештаје, очекујемо незаконите дисциплинске поступке. Ми имамо пред судом већ четири тужбе за мобинг, значи једна је већ кренула у процес. То су наше исто старе колеге који годинама раде“, рекла је Љубица Млађеновић, радник Градске управе.
Да је нормално да не добијате плату у року или уз кашњења од неколико мјесеци , мишљења је градски менаџер. Гордана Петровић на свом ФБ профилу навела је и све градске институције које плату немају и не буне се. Трн у оку је вртић кога је протоколисала као политички инструисану групу.
Из Скупштине града апелују на извршење буџета и рад по закону. Реалокације које већ годинама противзаконито врши градоначелник Бијељине морају да стану.
„Евидентно је да једнако све и једна установа и фирма и предузеће које се финансира из буџета града Бијељина се налази у проблему. Оно што ми можемо апеловати и усмјеравати и тражити јесте да свако ради свој посао. Радите свој посао за онај гдје су вас грађани бирали да будете. Значи реалокације се не могу вршити овако како је наведено у самом захтјеву за ребаланс. Ово је све потврдио и Уставни суд својом одлуком и то на иницијативу градоначелника. Значи ове поново долазимо до тих фамозних реалокација и вршења реалокација мимо свих одлука“, рекла је Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
Гдје су паре питала се ових дана и ГиК који не зна судбину 650 000 КМ које је Влада Српске пребацила да уочи избора. Ни ми ни данас нисмо добили ни један од ових одговора, гдје су, да ли ће и када бити пребачена средства које град дугује великом броју нижих буџетских корисника.
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