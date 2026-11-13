Дом без директора, радници без плата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Може ли установа функционисати без директора? То се питају и запослени у Дому за старија лица у Приједору. Кажу да је, бивши вршилац дужности, отишао, a иза себе оставио блокиране рачуне и неисплаћене двије плате.
„Добављачи ће стати врло брзо, још нису са доставом хране, лијекова не дај боже. Још то траје, иде али докле ће трајати?", рекао је Миле Танкосић, представник Синдикалне организације Дома за старија лица, Приједор.
Није ово први пут да запосленима у Дому касне плате и доприноси. Након што је претходно руководство, успјело да стабилизује финансијску ситуацију, више од 87 радника страхује да би историја могла да се понови. Кажу, да ће упркос свему наставити да раде као и до сада, али би како истичу било довољно да за свој рад на вријеме добију зарађене плате.
„Од 12.09. до данас, ми фактички нисмо имали директора, јер једноставно директор се није укључивао апсолутно ни у какве проблеме, ни корисника ни радника. Нормално радимо, али ми тражимо да нам се обезбједе услови за рад, нисмо само у питању ми радници, у питању је 220 корисника" , рекла је Сабина Тенић, руководилац Одјељења социјалне заштите и његе корисника.
Док запослени упозоравају на блокиране рачуне и неисплаћене плате, в.д. директора у оставци тврди да је оставку поднио 9. новембра из моралних, приватних и здравствених разлога, само три дана након што му је ресорно министарство продужило мандат, на два мјесеца.
„Дакле, ја сам поднио оставку, нисам засновао радни однос више у овој установи, ја немам уговор о раду, а по члану 86. Закона стоји наведено је да је један од разлога престанка радног односа државног службеника што сам ја у овом случају, јесте изјава воље, а моја изјава воље је била моја неопозива оставка“ , рекао је Огњен Хрњак, в.д. директора у оставци „Дома за старија лица“, Приједор.
Позива се Хрњак на члан 86. Закона о државним службеницима, према којем радни однос престаје и вољом службеника. Међутим, остаје питање његовог формалног статуса након подношења оставке, с обзиром на то да је претходно добио рјешење о продужењу мандата. Само подношење оставке не даје одговор на питање да ли је и када надлежни орган донио одлуку о његовом разрјешењу. Док се надлежни не огласе, Дом је без директора, рачуни су блокирани, а више од 87 запослених и 220 корисника чека рјешење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму