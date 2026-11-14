Бијељина: Јубиларни 10. "Семберски сајам меса"

Аутор:Сања Трифковић
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Чварци, кулен, сланина, кобасица, највише су се куповали данас. Сајамске цијене, велики избор довео је бројне Семберце на Сајам меса. И произвођачи задовољно трљају руке.
“Не пропуштамо ни један. Нисмо ту због неких интереса, али смо да презентујемо своје производе, да презентујемо Херцеговину, да презентујемо Требиње, јер је то нешто чиме се ми бавимо и да покажемо да ми у Херцеговини можемо да имамо нешто што је најквалитетније. Ми смо углавном задовољни зато што имамо сталне купце, радимо ограничене количине, наш начин сушења је природан и традиционалан“, рекао је Саво Тарана, Требиње.
„Бавимо се традиционално производњом сухомеснатих производа, овдје смо већ друга година, јако смо задовољни и са понудом и са купцима и надам се ако Бог да да ћемо наставити ту традицију“, рекао је Семир Бабић, Високо.
У изазовом времену кроз који пролази индустрија меса, сајам је успио да већ десету годину окупи произвођаче и купце на једном мјесту и да у фокус стави домаћу производњу.
„Успјели смо ону у чему што нам је била намјера на региону и ширем окружењу представимо шта Семберски сељак, шта Семберац један може. Пружили смо прилику да сви покажу оно што могу, шта је шта могу да ураде и пружили смо прилику сваком ко жели да у Семберији покаже своје производе. Оволики број излагача, оволики број посјетитеља даје нам сатисфакцију за задовољство што смо покушали и успјели да 10 година дођемо на овај ниво да изградимо један овакав ниво“, рекао је Миленко Зупур, Организатор Сајма меса.
Значај организовања овог сајма је вишеструка. Подршка Владе РС и ресорног министарства у пољопривредној производњи је континуирана и биће настављена.
„Сигурно да Семберија као наша највећа житница, као један од највећих пољопривредних и привредних капацитета, заслужује да има овакав сајам. Оно што можемо рећи као Влада Републике Српске је да улагања која су се односила у пољопривреду, у прерађивачке капацитете и све оно што је битно да би могли имати готов производ, полако даје своје резултате. На нама је даље да наставимо са том подршком“, каже Саво Минић, новоизабрани предсједник Републике Српске.
75 излагача и неколико хиљада посјетилаца очекује се на 10. Сајму меса и месних прерађевина, на коме су понуђени и сиреви и вина.
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