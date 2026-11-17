Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Невиђени преокрет стиже у сриједу, 25. новембра, усред обичне радне недјеље, кад рачун за гријање већ лежи на столу поред шољице охлађене кафе. Три знака тог дана добијају новац на који су одавно престали да рачунају, а уз њега се расплиће и чвор који их притиска још од љета.
Планете су се намјестиле ријетко лијепо. Пун Мјесец од уторка још сија пуним сјајем, Сунце је тек промијенило знак, а двије планете које воле новац и храброст стоје тамо гдје највише помажу.
Стил
Модни додатак који може да промијени цијелу комбинацију: Ево како правилно носити шал
За ова три знака то значи паре и рјешење у истом дану, а таква се сриједа не памти често.
Лавовима се небо ове јесени смијеши као ријетко коме. Јупитер у Лаву борави од краја јуна и полако им шири врата, а Марс је у њиховом знаку до 26. новембра, па сриједа долази као посљедњи, најјачи ударац вјетра у леђа. Већ у сриједу прије подне стиже уплата, хонорар или поврат новца који се развлачио мјесецима. Лав тада не треба да се прави скроман: ако је неко обећао повишицу или проценат, сад је прави тренутак да то тражи наглас и без околишања. Оно што је годинама било „видјећемо“ постаје „потписано“.
Вагама све иде преко ријечи, и баш ту се дешава чудесан обрт. Венера у Ваги од 25. октобра враћа им шарм и стрпљење, па кад у сриједу поподне сједну за сто са чланом породице или партнером, стари дуг коначно налази излаз. Можда се ради о позајмици коју нико није спомињао од августа, можда о насљедству или заједничкој куповини. Вага овог пута не чека да други први проговори, него покреће разговор сама и добија више него што је тражила. Кући се враћа лакша за једну велику бригу и тежа за коју новчаницу.
Свијет
Дјевојчица донијела кући камен са плаже: Мајка након годину дана открила да су могле страдати од њега
Стријелци су 22. новембра дочекали Сунце у свом знаку и од тада им крв брже кола. Сриједа им доноси понуду која вриједи више од цијеле прошле године: нов посао, сарадњу или клијента који плаћа унапријед. Мјесец у Близанцима тог дана освјетљава све њихове сарадње, па најбоља вијест стиже преко друге особе, колеге или старог пријатеља. Стријелац треба да каже „да“ још у сриједу увече, док је понуда топла. Кад послије много мјесеци први пут мирно заспи, схватиће колико га је новац заправо притискао.
Овај обрт није само у парама. Кад се дуг затвори, враћа се сан, осмијех за вечером и стрпљење за дјецу и партнера. Лав послије 25. новембра први пут прави план за прољеће, Вага гаси бригу која ју је будила у три ујутру, а Стријелац улази у децембар са покривеним рачунима и чистом главом.
Најљепше у свему је то што су сва три знака овај новац зарадила сама, годинама тихог рада, а небо им у сриједу само скида катанац.
Здравље
Како нагле временске промјене утичу на здравље?
Оваква сриједа заслужује мали ритуал: поједите нешто лијепо, платите оно што сте одлагали и запишите датум. Сриједа, 25. новембар биће дан на који ћете се враћати кад вас неко пита кад је кренуло набоље.
(Крстарица)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму