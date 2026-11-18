Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Дејан Живић прославио се 2012. године, али је због његовог успјеха на естради остао без жене, која га је преварила са најбољим другом.
Наиме, он је у потпуности промијенио живот када је прије осам година продао све некретнине које је имао у Београду и отишао у мање мјесто. Свој мир пронашао је у селу Обреж у близини Крушевца, а како је истицао, због ове одлуке се никада није покајао.
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О његовом приватном животу и даље се мало зна, али они који га прате истичу да посвећује много пажње породици. Дејан Живић је недавно одлучио да исприча своју причу и о ситуацији која је оставила траг у његовом животу.
- Имао сам 28 година када сам постао отац, релативно млад, али сам био финансијски спреман. Послије тога је кренула музика, ноћни живот. Жена је на то гледала другачије, није све то схватила, кренуле су новине тада и напади, што је мени одговарало. Она је све вријеме мислила да је варам, тада је почео Фејсбук, па су ми неке жене писале, па су њој јављали свашта и онда је она мене преварила и, што је најгоре, преварила ме са ружнијим од мене - рекао је Дејан и наставио:
- То је био неки бивши дечко, друг из средње школе, сазнао сам све и ту је кренула хладноћа и онда сам једва чекао да се вратим у Србију. Када дијете крене у школу, то је тај менталитет и ту нема повратка. Кренула је музика, а овамо све низбрдо. Мене је бака одгајила, она је умрла 2014. године и ни сестра ни ја нисмо могли да одемо кући. 2018. године ми је отац био болестан, имао је карцином дебелог цријева, па је то метастазирало. Све је то крио, лијечио се посљедње три године, љекар ми је рекао да је тешко да може да издржи два-три мјесеца, а ја и даље у иностранству - рекао је он.
Дејан је открио да је за само 40 дана остао без оба родитеља.
- Жена и ја смо већ имали своје животе, само смо живјели заједно због дјетета. Моја сестра и ја смо само чекали да нам јаве да је отац умро и да кренемо. У једном тренутку ме позвала сестра плачући и рекла: „Мајка је умрла“. Сестра је у то вријеме била болесна, имала је проблем са наркотицима. Рекао сам јој да она не иде, ја и ујак смо отишли. Сахранио сам мајку и погубљен се вратио у Њемачку. На 40. дан од њене смрти, на њен помен, умро ми је отац - казао је он, а онда шокирао признањем.
- Пола сата послије очеве сахране стигла ми је порука од жене: „Дођи по ствари, више нећемо живјети заједно“. Ту поруку сам показао куму који је био поред мене и рекао му да одмах послије вечере идем у Њемачку. Он је све вријеме возио, отишао сам тамо да покупим ствари и одмах се вратио у Србију - закључио је он прије неколико мјесеци за београдске медије.
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