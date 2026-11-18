Аутор:АТВ редакција
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Десеторо дјеце старости осам година повријеђено је јуче на покретним степеницама у Тржном центру „Галерија“. Прва на лице мјеста стигла је Хитна помоћ. Доктор Александар Чокановић рекао је да је највећи број дјеце имао повреде главе и локомоторног система.
Доктор Александар Чокановић рекао је да је екипа Хитне помоћи јуче у 14.33 добила позив да су дјеца повријеђена у Тржном центру „Галерија“. Према његовим ријечима, пет екипа изашло је на терен, а на лицу мјеста је, према протоколу, збринуто десеторо дјеце.
Чокановић је истакао да је највећи број дјеце имао повреде главе и локомоторног система.
„Превезени су у Ургентни центар, у том тренутку референтну установу за повреде главе. Дијагностика ће показати о каквим повредама се ради. Сва дјеца која нису имала повреде главе и којима су били неопходни хируршки захвати превезена су на Институт за мајку и дијете“, рекао је за РТС доктор Хитне помоћи Александар Чокановић.
Утврђују се околности под којима су дјеца повријеђена на покретним степеницама. Тужилац је изашао на терен и обављен је увиђај.
„У циљу утврђивања околности под којима је дошло до пада, јавни тужилац је наложио прикупљање свих расположивих доказа, а нарочито документације која се односи на пуштање у рад и одржавање покретних степеница, прибављање снимака камера видео-надзора, у које је јавни тужилац на лицу мјеста извршио увид, као и обављање разговора са учитељицама, директором школе и овлашћеним представницима ТЦ „Галерија““, саопштило је Треће јавно тужилаштво.
Јавност ће, наводе, бити обавијештена о даљем поступању након достављања извјештаја и медицинске документације о задобијеним повредама дјеце.
Одмах након што су чули вриску дјеце, радници околних радњи изашли су да им помогну.
Према незваничним информацијама, ријеч је о дјеци нижих разреда основне школе, која су у тржном центру била са учитељицама на пројекцији филма.
Очевици претпостављају да се једном дјетету пертла заглавила у степеницама, након чега су дјеца почела да падају једно преко другог.
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