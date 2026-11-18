Аутор:АТВ редакција
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Посланици Скупштине Србије настављају данас у 10 часова конститутивну сједницу новог сазива. Нови, 15. сазив Народне скупштине конституисан је јуче, а формиране су и посланичке групе „Студентска листа“, чији је шеф Јово Бакић, и „Србија побјеђује“, на чијем је челу Александар Вучић.
Кандидати за предсједника парламента су Александар Чупић и Стојан Раденовић.
Првог дана конститутивне сједнице верификовани су мандати свих 250 народних посланика, на основу резултата октобарских парламентарних избора, према којима сада владајућа Студентска листа има 140 мандата.
Опозициона коалициона листа „Србија побјеђује“, окупљена око Српске напредне странке, има 103 мандата, док је преосталих седам мандата припало мањинским странкама.
Шеф посланичке групе „Студентска листа“ је Јово Бакић, док је на челу посланичке групе „Александар Вучић – Србија побјеђује“ Александар Вучић.
Током данашњег засједања требало би да буде изабран и предсједник парламента. Студентска листа је за ту функцију кандидовала Александра Чупића, док је листа „Србија побјеђује“ предложила Стојана Раденовића.
Посланик Студентске листе Југослав Гашић изјавио је да му је част и историјска обавеза да предложи Чупића за предсједника парламента Србије. Додао је да ауторитет кандидата за предсједника Скупштине почива на моралном интегритету.
Шеф опозиционе посланичке групе „Србија побјеђује“ Александар Вучић рекао је да је Раденовић предложен, између осталог, јер је већи научник и има више научних радова од свих 250 посланика.
Уочи конститутивне сједнице догодио се инцидент. Док се опозициона посланица Лидија Вукићевић налазила на степеницама Скупштине, бивша секретарка Медицинског факултета полила ју је јогуртом. Навела је да је тако реаговала на политичка дешавања, те да поступак није унапријед планирала.
Од њеног поступка оградили су се и студенти. На налогу „Медицински факултет у блокади“ на друштвеној мрежи Икс наведено је да такав чин није у складу са вриједностима за које се залажу.
Србија
Огласила се жена која је полила јогуртом Лидију Вукићевић
Претходно је портал „Пиштаљка“, који пружа правну помоћ и заштиту узбуњивачима, саопштио да су њихови адвокати отказали пуномоћ Марији Радовановић, коју су заступали у спору због извршеног узбуњивања, након напада на Лидију Вукићевић.
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