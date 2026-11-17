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Међу дјецом повријеђеном у незгоди која се догодила данас, 17. новембра, на покретним степеницама у Тржном центру "Галерија" у Београду налази се и син Владимира Јелића, водитеља РТС-а.
Јелић се огласио поводом незгоде у Тржном центру "Галерија, у којој је, како каже, повријеђен и његов син.
Како истиче, дјечак је, на сву срећу, задобио лакше повреде, а захваљујући присебности и брзој реакцији учитељица, као и благовременој помоћи здравствених служби, све је прошло без тежих посљедица.
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"Мој син је сада добро. Лакше је повређен, али су му у Ургентном центру санирали повреде и све ће бити у реду. Желим да се захвалим учитељицама на брижности и присебности, као и здравственим радницима који су брзо реаговали и пружили помоћ. Хвала свима који су се јавили, бринули и интересовали за нас. На сву срећу, све је добро прошло и сада је најважније да су деца добро", поручио је Владимир Јелић за "Блиц".
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