Аутор:АТВ редакција
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Педесетогодишња жена из Новог Пазара, која је хоспитализована након покушаја самоубиства, хитно је пребачена у Универзитетски клинички центар Крагујевац због погоршања здравственог стања.
Она је претходно била збринута у Општој болници Нови Пазар, гдје су љекари након прве интервенције успјели да стабилизују њено стање.
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Како је раније објавио портал Санџак Хабер, жена је након покушаја самоубиства хитно превезена у болницу захваљујући брзој интервенцији екипе Хитне помоћи у Новом Пазару.
Медицински радници су јој указали прву помоћ и предузели неопходне мјере како би стабилизовали њено здравствено стање, након чега је превезена у Општу болницу Нови Пазар, гдје је задржана на даљем лијечењу и медицинском надзору.
Према тада доступним информацијама, њено стање било је стабилно и није била животно угрожена.
Међутим, у међувремену је дошло до погоршања здравственог стања жене, чији су иницијали Ш. Е. (1976), због чега је донијета одлука о њеном хитном транспорту у Универзитетски клинички центар Крагујевац, објавио је портал Санџак Данас.
У овој здравственој установи биће настављено њено специјалистичко лијечење, уз неопходне дијагностичке и терапијске процедуре.
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За сада нема прецизнијих информација о тежини њеног здравственог стања, нити су познате околности које су претходиле покушају самоубиства, преноси б92.
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