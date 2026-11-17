Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дванаестогодишњи дјечак хоспитализован је у тешком стању у болници у грчком граду Волосу након што је попио велику количину алкохола. Због овог случаја ухапшени су његови родитељи, а полиција испитује како је дијете дошло до алкохолних пића, преноси „Прототема“.
Дјечак је у болницу превезен из мјеста Аргаласти, на полуострву Пелион, у југоисточном дијелу грчке регије Тесалија.
Према незваничним информацијама, дванаестогодишњак је наводно попио најмање седам чаша вотке, као и два енергетска пића.
Након конзумирања велике количине алкохола његово здравствено стање се погоршало, због чега је хитно превезен у болницу у Волосу, гдје је задржан на лијечењу.
Свијет
Дјечак изазвао панику у граду фотографијом питона коју је направио помоћу вјештачке интелигенције
Родитељи дјечака ухапшени су након инцидента, а полиција испитује околности под којима је дијете дошло до алкохола.
Посебно се истражује да ли је дванаестогодишњак сам купио алкохол у продавници пића, као и да ли је приликом куповине провјеравана његова старост, преноси ГласСрпске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
59 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму